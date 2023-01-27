زيادة المعاشات 2023.. موعد التطبيق والفئات المستحقة لنسبة الـ 15%

تبدأ الحكومة في صرف زيادة المعاشات 2023، وفقا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد، والذي وضع نسبة سنوية تضاف لمستحقات أصحاب المعاشات، لتحسين دخولهم في ظل معدلات التضخم التي يمر بها المجتمع، حيث ربط القانون بين نسبة الزيادة وبين حجم التضخم، والذي يتم على أساسه إصدار قرار بـ زيادة المعاشات.

وكانت الحكومة قد أكدت أنها ستقوم بصرف زيادة المعاشات 2023، في الموعد المقرر لها، والذي حدده قانون المعاشات الجديد، نافية الشائعات التي أثيرت حول تأجيل زيادة المعاشات وتقليص مستحقات المالية لأصحاب المعاشات، لاسيما وأن سياسة الدولة والقيادية السياسية واضحة من دعم والوقوف إلى جانب أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 2023

ويترقب أصحاب المعاشات موعد زيادة المعاشات 2023، وذلك منذ أن صرف العلاوة الأخيرة في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت قد صدرت بتوجيهات من الرئيس السيسي مباشرة، لتصدر بعدها بتشريع مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الذي وافق عليه وصدر بتوقيع رئيس الجمهورية، ولا زال المستفيدون من تلك العلاوة، المقدرة بـ 300 جنيه، يصرفونها إلى الآن.

ومن المقرر أن تصرف زيادة المعاشات 2023، بالتزامن مع العمل بالموازنة العامة للدولة العام الجديد، والتي تصدر قبل فض دور الانعقاد الثالث للبرلمان، حيث أوجب القانون على مجلس النواب، إصدار الموازنة العامة للدولة، قبل انقضاء دور الانعقاد العادي للمجلس.

موعد زيادة المعاشات 2023

ويمنح المتقاعدون زيادة المعاشات 2023، بموجب قانون المعاشات الجديد، الذي نص على أن يصرف لأصحاب المعاشات علاوة دورية في أول يوليو من كل عام، حيث تقر بمجلس النواب قبل نهاية يونيو 2023، على أن يبدأ صرفها بداية من شهر يوليو، وهو التزام تقوم بها الحكومة سنويًا، باستثناء العام الماضي 2022، فقد تم تبكير موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في أبريل بدلا من يوليو، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، في ضوء التداعيات الاقتصادية، التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي ضوء الصراع المتصاعد بين الأقطاب العالمية، وساتمرار الحرب الروسية الأوكرانية لعامها الثاني على التوالي، فقد دفع ذلك الدولة المصرية إلى اتخاذ اجراءات لدعم أصحاب المعاشات، صدر القانون 166 لسنة 2022، والخاصة بعلاوة الغلاء، لمواجهة التضخم الذي شهدته الأسواق المصرية على مدار الأشهر الأخيرة، كواحدة من الأسواق التي تأثرت بموجة التضخم العالمية.

قيمة زيادة المعاشات 2023

من المفترض أن نسبة الزيادة غير ثابتة، بموجب القانون، لكن لها سقف تم تحديده بقانون المعاشات الجديد، على أن ترتبط تلك الزيادة بحالة التضخم، لذلك يتوقع أن تكون نسبة الزيادة هذا العام لأصحاب المعاشات، مختلفة عن الأعوام السابقة، والتي كانت تصرف بزيادة 13%، كما حدث العام السابق.

ونص القانون الجديد على أن يمنح أصحاب المعاشات علاوة دورية لا تتخطى 15% من قيمة المعاش الذي يتقاضونة،وبما يتماشى مع معدلات التضخم، لذلك تعتمد الحكومة على حالة التضخم في تحديد نسبة زيادة المعاشات 2023.

المستحقون لـ زيادة المعاشات 2023

ويستحق زيادة المعاشات 2023 كل من يتقاضى معاشًا، والذي يصل عددهم إلى نحو 10 ملايين و 717ألف مستفيد، كما يدخل في دائرة المستفيدين، المؤمن عليهم الذين أصبحوا يتقاضون معاشًا قبل إقرار الزيادة الجديدة، والذين يصل عددهم إلى نحو 13 مليون و690 ألف و627 مواطنًا، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة التضمن الاجتماعي في وقت سابق.

ويستحجق المعاش، في حالة بلغ المؤمن عليهم مدد الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات الجديد، وانتهاء الخدمة، إضافة إلى استحقاق الأبناء لمعاش الوالد، بشرط ألا يكون قد تجاوز الابن 21 سنة، وألا تكون الابنة متزوجة، إضافة إلى عدم وجود عمل يدر عليها دخلًا، فيما يصرف المعاش للأبناء في إخدى المراحل الدراسية، ما لم يتجاوز 26 عامًا فعندها يقطع عمه المعاش، ويصرف كذلك للأبن في حالة العجز، أو عدم القدرة على الكسب، كما يقطع عن المطلقة إذا تزوجت أو التحقت بعمل آخر.

الحد الأدنى للمعاش

وفي مطلع الشهر الجاري ازداد الحد الأدنى للمعاش، حيث بلغ 1105 جنيه، كما ازداد الحد الأقصى، ليبلغ 8720 جنيه، وينتظر أصحاب المعاشات قرار الحكومة بتحديد نسبة زيادة المعاشات 2023، والتي ستطبق في يوليو الجاري، بعد إصدارها بقانون من مجلس النواب والتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية.