لأصحاب المعاشات.. طريقة الإستعلام عن العلاوات الخمس بالخطوات

تساءل عدد من المواطنين عن موعد صرف العلاوات الخمس ومن المستحقين لهذه العلاوات وكيفية الاستعلام عنها، خصوصا بعد ان أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس إلى الدائرة الـ 15 للاختصاص.

ونقدم من خلال هذا التقرير شرح مبسط للرد علي هذه الأسئلة فيما يلى:

العلاوات الخمسة

العلاوات الخمس التي طالب بها أصحاب المعاشات هي تلك العلاوات المستحقة عن أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 والتي تم احتسابها على الأجر المتغير خلال الأعوام المالية الخمس 2006/2007 إلى 2010/2011.



المستفيدون من العلاوات الخمس وموعد الصرف

هم كل من خرج على المعاش خلال الفترة من أول يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2015، ونص قانون العلاوات الخمس على جدول صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، من خلال صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 يوليو 2006، وذلك بنحو 80% من قيمة العلاوات الخاصة، والتى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.

الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس

وفر موقع الهيئة القومية للتأمينات رابط للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022، بعد أن تحملت الدولة 35 مليار جنيه لصرفها منذ عام 2020، حيث تقاضي نقابة المعاشات وزارة المالية لتدبير مستحقات أصحاب المعاشات

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط: هنـــــــــــــا

وبعد الدخول على الرابط لابد من تسجيل الدخول أولًا، عن طريق إدخال اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة، و إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية، و إدخال الرقم القومي والرقم التأميني، وكذلك إدخال العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني، كما يتطلب إدخال وسيلة الاتصال سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

وبعد ذلك قم بكتابة بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول، وقم أيضا بوضع علامة “صح” على مربع أنا لست روبوت، وبعد ذلك الضغط على أيقونة “إرسال طلب”

وبعد إتمام عملية التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الضغط على أيقونة الاستعلام بعد إدخال بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول، ثم الضغط على إرسال طلب.

تفاصيل قرار المحكمة

استندت الدعوى المقامة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ممن تقاعدوا بداية من يوليو 1987 وحتى عام 2006، حيث أن أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في 2006 قد حصلوا على العلاوات الخمس منذ حوالي عامين، عندما أدخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول تعديلًا على قانون المعاشات الجديد، يتضمن صرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، والمعروفة باسم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

كما استندت الدعوى التي طالبت بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات منذ 1987 إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يحدد نطاقًا لتطبيقه، بذلك فإن الحكم لا يقتصر فقط على صرف العلاوات الخمس منذ يوليو 2006 بل يشمل أيضًا المتقاعدين الذين خرجوا على المعاش منذ يوليو 1987.

حكم تاريخي

وقد جاء ذلك ردًا على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجوا للمعاش قبل 2006 وبالتالي لا يستحقون صرف العلاوات الخمس، وبالفعل طبق الحكم بدون صرف أي علاوات خاصة للمتقاعدين قبل عام 2006.

ومن المرتقب أن تحدد الدائرة الـ 15 موعد لنظر دعوى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ممن تقاعدوا في 1987 وتحديدًا من شهر يوليو، أسوة بما تم صرفه قبل عامين للمتقاعدين في يوليو 2006 وحتى يوليو 2015.