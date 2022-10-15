تحرك قضائي جديد لـ صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

حددت الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة ، جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنية ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات .. وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانونى في الدعوى ، ثم إحالتها الي الدائرة التي تنظرها.

حملت دعوي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

زيادة معاشات الصحفيين 19%

وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، زيادة معاشات الصحفيين 19% بنفس الزيادة التي طرأت على بدل التدريب والتكنولوجيا.

ووفقًا لقرار ضياء رشوان يرتفع معاش الصحفيين من 2100 جنيه إلى 2500 جنيه.

ووجَّه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة لأعضاء النقابة بجدول المعاشات، قائلا: «تحياتي لكم جميعا، داعيا الله سبحانه لكم بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير».

وكان عدد من أصحاب المعاشات توجهوا بطلب إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان يطالبون بزيادة المعاشات بعد زيادة الدولة بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما وعد به النقيب وتم إقراره في مجلس النقابة الذي عُقد الأربعاء.