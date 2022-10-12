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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحالة المرورية .. كثافات فى شوارع القاهرة والجيزة

صدى البلد

شهدت الحالة المرورية شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية فى الشوارع والميادين والمحاور الرئيسيسة، وذلك تزامنًا مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والتزام الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة و الجيزة .. ظهرت بعض التكدسات المرورية أعلى الطريق الدائري، في منطقة المرج، تزامنًا مع أعمال الإنشاءات لمشروع الأتوبيس الترددي، كما ظهرت التكدسات بنزلة المحور، كما ظهر تباطؤ في الحركة المرورية بالطريق، بمحور 26 يوليو للقادم من مدينة السادس من أكتوبر متجه إلى ميدان لبنان.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة و الجيزة  .. وشهد شارع فيصل في اتجاه الجيزة وشارع السودان امتداد شارع جامعة الدول، وكذلك شارع الهرم، حالة من التكدس، بينما انتظمت حركة السير بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول، وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك وكانت الحالة المرورية في تلك الشوراع.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة و الجيزة  .. كما أن الحالة المرورية شهدت في  شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان في الاتجاهين، وميدان الدقي، ومحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان تكدسًا مُروريًا، وكذلك الأمر بكباري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة و الجيزة .. وشهد الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية، للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

الحالة المرورية

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات بـ “ الحالة المرورية ” ، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

على الجانب الاخر أتاحت إدارات المرور، إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا، من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات، لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص، ونبرز عددا من الفروع المتاحة حالياً لوحدات المرور الإلكترونية، ومنها:


محافظة القاهرة

-وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).

- وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).

 

محافظة الجيزة  
-وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول).

- وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).


محافظة مطروح

- وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).


محافظة الغربية

- وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).


محافظة البحر الأحمر

- وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة).

محافظة أسوان

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

محافظة الأسكندرية

- وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

- وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).


محافظة بورسعيد

- وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).
 

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