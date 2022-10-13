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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمرة بـ 4400 جنيه.. هل يلغى القضاء باركود البوابة المصرية للرحلات؟

مكة المكرمة
مكة المكرمة

عمرة بـ 4400 جنيه.. أقام عمرو عبد السلام، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار التنظيمي الصادر عن وزير السياحة والآثار بصفته باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية/2022 -2023  والمتمم للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014.

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تحركات قضائية لإلغاء باركود البوابة المصرية للرحلات

ويتضمن القرار منع المسافرين غير الحاصلين على الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة، من الحصول على تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية، ومنعهم من السفر عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد.

عمرة بـ 4400 جنيه.. وطالبت الدعوى بإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، والتي من أخصها السماح للمواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج البوابة المصرية للعمرة بالحصول على تذاكر السفر من شركات النقل والملاحة الجوية والبحرية، والسماح لهم بمغادرة البلاد لأداء مناسك العمرة عبر المنافذ المصرية على مستوى الجمهورية، دون قيد أو شرط مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. 

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عمرة بـ 4400 جنيه.. وقالت الدعوى، التى حملت رقم ٢٨٦٤ لسنة ٧٧ قضائية، إن قرار منع المواطنين من السفر لأداء مناسك العمرة من غير الحاصلين على تأشيرة العمرة، من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية، مخالف  لمبدأ حرية الاعتقاد، وممارسة شعائر العمرة، وما يرتبط بها من حرية الأفراد في  التنقل والسفر خارج البلاد، الواردة بالمادتين 62 و64 من الدستور الحالي والمنصوص عليهما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والشعوب الصادر عام 1981، والتي تعتبر تلك الحقوق من الحقوق الدستورية والحريات اللصيقة بشخص المواطن، فلا تقبل أي تعطيل أو انتقاص، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها، أن يقيدها او يمس أصلها وجوهرها بغير سند من الدستور.

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عمرة بـ 4400 جنيه.. وقال وزير الحج والعمرة إن حجز باقة العمرة للمصريين يبدأ من 4400 جنيه شاملة الإقامة، لكن المعتمر سيكون عليه فقط تكلفة تذاكر الذهاب والعودة من وإلى مكة.

وإمعانًا في التيسير على المصريين، قررت المملكة العربية السعودية في وقت سابق إلغاء كل القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

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