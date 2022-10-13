حقيقة تأدية العمرة بـ 4400 جنيه والأسعار الاقتصادية.. فيديو

كشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، حقيقة إتاحة عمرة بتكلفة 4400 جنيه، مشيرًا إلى أن تذكرة الطائرة فقط قيمتها 6500 جنيه، ورسوم تأشيرة العمرة تتكلف حوالي 900 ريال.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن من لديه تأشيرات «شنجن أو بريطانيا أو أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي» يمكنه زيارة السعودية بـ 440 ريالاً لمدة يوم؛ وبالتالي تأدية العمرة.

وأوضح أن السعودية فتحت أجوائها أمام الجميع من أجل تأدية فريضة العمرة، لافتًا إلى أن منصة «نُسك» تتيح الحصول على تأشيرة زيارة في المطار؛ للحاصلين على تأشيرات الـ شنجن، وبالتالي يمكن لهؤلاء تأدية العمرة في برنامج يومي واحد فقط.

وأكد أنه فيما يخُص الذهاب من أجل تأدية العمرة بالشكل النظامي المعتاد؛ فإن ذلك يكون من خلال برنامج منظم شامل الانتقالات والمواصلات والوجبات، مشيرًا إلى وجود انفراجة في العمرة بسبب وجود تنافس في العروض؛ حيث يبدأ ثمن العمرة الاقتصادية من 22 ألف جنيه بالشركات السياحية، خلال 10 أيام.

ولفت إلى أن أعلى سعر لتأدية العمرة هو 60 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن السعودية ألغت جميع الإجراءات الصحية التي كانت متخذة، سابقًا، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا وجود إقبال من المواطنين على شركات السياحة من أجل الذهاب لتأدية العمرة؛ خاصة في ظل الأسعار المعقولة، وتسهيلات المملكة في هذا الصدد.