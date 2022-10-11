حريقة عند الأستاذ حسن ومراته.. 4 عيال راحوا في شقة الدواجن|ما القصة؟

حريق شقة الدواجن.. الحادث المفجع الذي استيقظ عليه سكان منطقة حدائق حلوان والمعصرة، وذلك عقب إندلاع النيران داخل شقة سكنية في أحد الأبراج بمنطقة الدواجن التابعة لدائرة قسم المعصرة بالقرب من كورنيش النيل.

ارتفعت الصرخات في ساعات الصباح الأولى وبالتحديد في تمام الساعة 8.50 صباحا من شقة الأستاذ حسن عماد، وهرع الجميع ليجدوا الأدخنة والنيران متصاعدة من نوافذ الشقة وبداخلها الأب حسن عماد وزوجته إلهام نصر، وأطفاله مصطفى ومحمد ومعاذ ومكة.

حريق شقة الدواجن.. تفاصيل مصرع 4 أطفال

عقار سكني مكون من ثلاثة عشر طابق في شارع المصرف الغربي بمنطقة الدواجن، وفي الطابق الثامن يقطن الأستاذ حسن عماد وزوجته إلهام وأطفاله بالترتيب أكبرهم محمد 14 سنة والتالي معاذ 12 عام والثالث مصطفى 8 سنوات والصغيرة مكة 5 سنوات.

حريق شقة الدواجن

حريق شقة الدواجن

حاول أهالي المنطقة التدخل لإنقاذ جيرانهم، إلا أن النيران والأدخنة كانت قد حاصرت شقة الدواجن بالكامل وحالت دون خروج الأسرة المكونة من 6 أفراد، وهو ما نتج عنه تعرض الأربعة أطفال لحالات اختناق ووفاتهم.

حاولت سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة السيطرة على حريق شقة الدواجن، وإنقاذ من بداخلها إلا أنه عقب السيطرة على النيران وإنقاذ الأب والأم تبين وفاة الأربعة أطفال داخل الحريق.

حريق شقة الدواجن

حريق شقة الدواجن

نتج عن الحادث إصابة الأب والأم بحالة اختناق وتم عمل الإسعافات لهم، ووفاة أربعة أطفال وتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى النصر في حلوان تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل تفحم شقة في الدواجن ومصرع 4 أطفال داخلها

وكان قسم شرطة المعصرة قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في شقة بمنطقة الدواجن، بأحد الأبرج السكنية في الطابق الخامس ووجود ٦ من أسرة واحدة داخل الشقة، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة علي النيران وتم إنقاذ الأب والأم مصابين بحاله اختناق إلا أنهما فقدا صغارهما الأربعة وتم نقل الوالدين الي المستشفي لإسعافهما .

شقة الدواجن

حريق شقة الدواجن

وتبين من التحريات والمعلومات الأوليه أن ماس كهربائي في تكييف الصالة وراء احتراق الشقة ومصرع كلا من محمد حسن ١٤ سنة، ومعاذ ١٢ سنة ، ومصطفي ٨ سنوات وشقيقتهم الصغرى مكة ٥ سنوات باختناق نتيجة الدخان الكثيف .