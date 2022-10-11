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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات: ماس في تكييف وراء احتراق شقة المعصرة ووفاة4 أشقاء وإصابة والديهم

أرشيفية
أرشيفية

استيقظ سكان منطقة الدواجن بحي المعصرة علي كارثة بعد أن فوجئوا باشتعال النيران في شقة جارهم ، حيث تعالت الصراخات لمحاصرة اللسنه النيران الشقة بالكامل وبداخلها أسرة من ٦ أفراد الذين حاولوا الفرار من الموت إلا أنهم فشلوا لسرعة انتشار كرات اللهب بصورة كبيرة وتصاعد اعمدة الدخان مما أدي الي مصرع ٤ أطفال أشقاء وإصابة والديهم باختناق .

 

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تلقي قسم شرطة المعصرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بالطابق الخامس ووجود ٦ من أسرة واحدة داخل الشقة .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة علي النيران وتم إنقاذ الأب والأم مصابين بحاله اختناق إلا أنهما فقدا صغارهما الأربعة وتم نقل الوالدين الي المستشفي لإسعافهما .

 

وتبين من التحريات والمعلومات الأوليه أن ماس كهربائي في تكييف الصالة وراء احتراق الشقة ومصرع كلا من محمد حسن ١٤ سنة ، و معاذ ١٢ سنة ، و مصطفي ٨ سنوات وشقيقتهم الصغري مكة ٥ سنوات باختناق نتيجة الدخان الكثيف .

حى المعصره نيران شقة نيران في شقة سكان منطقة الدواجن

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