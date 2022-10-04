لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

اقتحم طبيبـ مدينة سكنية "كومباوند" في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بسيارته، حيث فوجئ أفراد الأمن الإداري للكومباوند، باقتحام شخص، البوابات، بسيارته بسرعة جنونية، واصطدامه بسيارة أخرى وعمود إنارة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا، يفيد باقتحام شخص لبوابات كومباوند بمدينة الشيخ زايد بسيارته التي كان يقودها بسرعة جنونية؛ مما أدى لاصطدامه بسيارة أخرى وعمود إنارة ثم الرصيف.

ووجه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

طبيب يقتحم أبواب كومباوند في الشيخ زايد

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، كشفت التحريات أن المتهم اقتحم بوابات كومباوند سكني بمدينة الشيخ زايد، ويعمل طبيب جراح، مقيم بأحد أحياء مدينة 6 أكتوبر، كما تبين أن السيارة التي استخدمها في اقتحام أبواب الكومباوند ملك لوالدته.

حادث سيارة - أرشيفية

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أنه بمعاينة السيارة ملك المتهم "طبيب" تبين أنها ماركة بي أم دبليو، وبها تهشم كامل في الجزء الأمامي، كما تبين وجود تهشم في الجزء الخلفي لسيارة داخل الكومباوند، وأيضا تلفيات في عمود إنارة والرصيف.

التحريات: طبيب كومباوند الشيخ زايد يعاني حالة نفسية

وشرحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه في أثناء تواجد الأمن الإداري لإحدى المدن السكنية بمدينة الشيخ زايد، على بوابات المدينة، فوجئوا باقتحام سيارة مسرعة، للبوابات، واصطدامها بسيارة أخرى حال توقفها، ثم الاصطدام بعمود إنارة والرصيف.

واستمعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد الأمن الإداري للكومباوند، ومالك السيارة الأخرى أيدا ما جاء في التحريات، واتهم مالك السيارة الأخيرة، المتهم - طبيب - بإحداث تلفيات بسيارته، كما وجهت الأجهزة الأمنية له اتهاما بإحداث تلفيات بعمود إنارة والرصيف.

وعقب ضبط المتهم وبسؤال أهليته تبين من التحريات أن المتهم - طبيب جراح - يعاني من حالة نفسية وذلك على خلفية انفصاله عن زوجته قبل فترة من الحادث.

وأمر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق أعمالها بشأنه.