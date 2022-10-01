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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أمي معملتش حاجة.. صرخة فتاة في الأسمرات واستغاثة على الفيسبوك|ما القصة؟

فتاة مقيدة - أرشيفية
فتاة مقيدة - أرشيفية

فتاة الأسمرات التي أطلقت صرخات واصوات إستغاثة من داخل شقة أهلها بمدينة الأسمرات منطقة المقطم في القاهرة، وهو الأمر الذي تعجب له البعض من الجيران والأهالي في البداية، إلا أن أحدهم سجل عبر إحدى صفحات منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك إستغاثة الفتاة.

ما أن ارتفعت أصوات صراخ وبكاء فتاة الأسمرات، حتى تداولت صفحات المقطم عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك التدوينات متضمنة سماع صوت بكاء وإستغاثة وصرخات فتاة صادر من إحدى الشقق السكنية بمدينة الأسمرات في المقطم.

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التفاصيل الكاملة لـ استغاثة فتاة الأسمرات

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على صفحات منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، والمتضمن سماع صوت بكاء واستغاثة فتاة صادر من إحدى الشقق السكنية بمدينة الأسمرات في المقطم، حيث إنتقلت فرق مباحث المقطم إلى موقع الإستغاثة.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية في قسم المقطم إلى موقع الإستغاثة، تبين قيام ربة منزل مقيمة بإحدى الشقق السكنية بمدينة الأسمرات، بتقييد ابنتها "طالبة ومقيمة بذات العنوان" بقصد تأديبها وتربيتها داخل غرفة، وصراخ واستغاثة الفتاة خوفا من بطش أمها بها.

فتاة - أرشيفية

وتبين من المعاينة عدم وجود إصابات ظاهرية في فتاة الأسمرات، وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام والدة فتاة الأسمرات بتقيدها لتأديبها وذلك لقيامها بالتعدي بالضرب على شقيقها الأصغر.

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وبالاستماع لأقوال والدة فتاة الاسمرات، أقرت بقيامها بتقييد حركة إبنتها - فتاة الأسمرات - وذلك لتأديبها لقيامها بالتعدي بالضرب على شقيقها الأصغر البالغ من العمر 5 سنوات.

 كما أقرت فتاة الأسمرات بما جاء في أقوال والدتها ورفضت إتهامها بشيء، وتم تحرير حركة فتاة الأسمرات، وأتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

فتاة مقيدة - أرشيفية

بيان وزارة الداخلية عن فتاة الأسمرات

وكانت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً وجود فتاة مقيدة وسماع صوت إستغاثة وبكاء صادر من إحدى الشقق بأحد العقارات الكائنة بحى الأسمرات بمحافظة القاهرة.

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بالإنتقال والفحص تبين قيام (ربه منزل - مقيمة محل البلاغ) بتقييد كريمتها (طالبة - مقيمة بذات العنوان "لايوجد بها إصابات ظاهرية") بقصد " تأديبها " ، وذلك لقيامها بالتعدى بالضرب على شقيقها الأصغر (سن ٥ أعوام) وبسؤال الفتاة أيدت ما جاء بالفحص ورفضت إتهام والدتها بشيء .
 

فتاة مقيدة - أرشيفية
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