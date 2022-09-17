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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتقدملها أهلها رفضوه اتجوزها عرفي.. حكاية قاصر المطرية مع العامل|التفاصيل الكاملة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

تقدم للزواج من قاصر لم تبلغ بعد عامها الثامن عشر، إلا أنه تم رفضه أكثر من مرة، فعرضت عليه الفتاة القاصر نظرا للعلاقة العاطفية التي تربطهما الزواج عرفيا.

 

تزوج العامل من قاصر المطرية زواجا عرفيا، وذلك بعد أن قبل عرض زواجها وعاشرها معاشرة الأزواج كما جاء في تحقيقات القضية، ومن ثم أتهم بهتك عرض قاصر بغير قوة أو تهديد.

الحبس عام للمتهم بهتك عرض قاصر المطرية

عاقبت الدائرة التاسعة جنايات، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، المتهم إسلام سمير عامل بالحبس عام مع الشغل مع الإيقاف لاتهامه بـ هتك عرض المجني عليها ب ن بغير قوة أو تهديد.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى وأمانة سر حمدى درويش ومحمد سليمان .

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أمر إحالة المتهم بهتك عرض قاصر بغير قوة وتهديد

وأتهمت النيابة العامة المتهم في القضية رقم 10965 لسنة 2022 جنايات المطرية والمقيدة برقم 1341 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، بهتك عرض المجني عليها ب ن بغير قوة أو تهديد بأن تزوج منها بموجب عقد وثيقة زواج عرفي مستغلا حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج.

فتاة - أرشيفية

وجاء في أمر الإحالة أنه بناء على الاتهامات يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة 1/269 من قانون العقوبات والمادتين 2 و 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996.

وخلال التحقيقات قالت المجني عليها إنها على أثر علاقة عاطفية مع المتهم تقدم لطلب الزواج منها أكثر من مرة إلا أنه قوبل بالرفض، فعرضت عليه الزواج منها فوافقها وحررا عقدا عرفيا فيما بينهما وعاشرها معاشرة الأزواج.

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