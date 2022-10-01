واحدة شافتها من البلكونة.. سائق توك توك يعتدي على طالبة بالهرم|ما القصة؟

سائق توك توك يعتدي على طالبة الهرم.. تلك الواقعة التي تعرضت لها فتاة في وسط الشارع بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، حيث حضرت المجني عليها - طالبة الهرم - قاصدة زيارة صديقتها وما أن إنتهت وغادرت مسكن المسكن وقفت في إنتظار سيارة أجرة لتوصيلها إلى منزلها.

وكشفت تحقيقات قضية طالبة الهرم، أنه أثناء إنتظارها في الطريق العام لسيارة أجرة لتوصيلها إلى منزلها، باغتها المتهم - سائق توك توك - ولامس جسدها، وسرعان ما صرخت الطالبة إلا أن المتهم أشهر في وجهها آلة حادة لمنعها من الصراخ فتمكنت من الهروب منه.

التفاصيل الكاملة لـ تعدي سائق على طالبة في الهرم

إنطلقت طالبة الهرم صوب قسم الشرطة، وقامت بتحرير بلاغا أتهمت فيه سائق توك توك أدلت بأوصافه ومكان الواقعة، بقيامه بملامسة جسدها وتهديدها مستخدما آلة حادة أثناء توقفها في الطريق العام وانتظار سيارة أجرة لتوصيلها إلى منزلها، وقامت بالصراخ واستطاعت الهروب منه.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة المختصة، أمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة وضبط المتهم، وتمكنت قوة من مباحث الهرم من ضبط المتهم وتبين من التحريات الأمنية ارتكاب المتهم الواقعة كما سردتها طالبة الهرم المجني عليها.

حبس متهم

وناقشت فرق مباحث الهرم المتهم في واقعة التعدي على طالبة الهرم، وأعترف بقيامه بالتعدي على المجني عليها وفق ما سردته طالبة الهرم في محضر الشرطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على آلة حادة مستخدمة في الواقعة، واشار في أقواله بأن قصده من ارتكاب الواقعة هو هتك عرض الطالبة.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة تعدي سائق التوك توك على طالبة الهرم، وأمر المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية بإحالة سائق التوك توك المتهم بالتعدي على طالبة في منطقة الهرم وتهديدها مستخدما آلة حادة إلى محكمة الجنايات المختصة.

إحالة المتهم بالتعدي على طالبة في الهرم للجنايات

وتضمن أمر إحالة المتهم - سائق توك توك - بالتعدي على طالبة الهرم، قيامه بهتك عرض المجني عليها بالقوة بأن باغتها حال تواجدها في الطريق العام وإنتظارها لسيارة أجرة، وأمسك بجسدها مما أخل بحيائها إخلالا جسيما، وحاولت الفتاة الاستغاثة إلا أن المتهم أشهر آلة حادة في وجهها لبث الرعب في نفسها وهو ما دفعها للهروب من مسرح الواقعة.

توك توك

كما تضمن أيضا أمر إحالة المتهم بالتعدي على طالبة الهرم، وفق تحقيقات النيابة إحرازه آلة حادة بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأدلى المتهم بإعترافات خلال التحقيقات واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها - طالبة الهرم - وشاهدة أخرى على الواقعة.

طالبة الهرم: سائق توك توك لامس جسدي

وقررت طالبة الهرم المجني عليها خلال تحقيقات القضية، أنها آبان رحيلها من مسكن صديقتها وانتظارها سيارة أجرة في الطريق العام لتوصيلها إلى منزلها، باغتها المتهم - سائق توك توك - ولامس جسدها وما أن صرخت حتى أشهر آلة حادة في وجهها لبث الرعب في نفسها إلا أنها استطاعت الهروب منه.

وبعرض المتهم - سائق توك توك - على المجني عليها عرضا قانونيا أقرت بأنه المتهم بارتكاب الواقعة، واستمعت النيابة لأقوال شاهدة في الواقعة والتي أقرت بأنها حال تواجدها في شرفة منزلها شاهدت سائق التوك توك يلامس جسد طالبة الهرم.

وشهد معاون مباحث الهرم خلال التحقيقات بأنه على أثر تلقيه بلاغ بالواقعة من طالبة الهرم، ونفاذا لقرار النيابة العامة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث، أكدت التحريات صحة الواقعة وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته آلة حادة مستخدمة في الواقعة.

فتاة - أرشيفية

عقوبة التحرس بـ فتاة في القانون

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