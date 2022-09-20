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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتدى على طالبة.. النيابة تحيل سائق توك توك إلى الجنايات

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق التوك توك المتهم بهتك عرض الطالبة بحي الهرم بقوة السلاح الأبيض إلى الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن باغتها إبان تواجدها بالطريق العام وأمسك بعورتها  مما أخل بحيائها إخلالاً جسيما، وما أن حاولت الاستغاثة حتى أشهر صوبها سلاحا أبيض لإحباط محاولتها للاستنجاد بأحد المارة الذي بث الرعب في نفسها ودفعها للهروب من مسرح الأحداث.

كما أحرز  المتهم سلاحا أبيض دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

شهادة المجني عليها 
شهدت الطالبة المجني عليها في التحقيقات أنها وحال تركها لمسكن الشاهدة الثانية وانتظارها بالطريق العام لسيارة أجرة لتوصيلها لمنزلها باغتها المتهم بملامسته موضع حساس بجسدها  وما إن صرخت للاستغاثة بالمارة أشهر صوبها سلاحا أبيض متمكنا بذلك من بث الرعب في نفسها ولاذت بالفرار من مسرح الواقعة، كما أنه وبعرض المتهم عليها عرضاً قانونياً أقرت بأنه شخص القائم بارتكاب الجرم تجاهها.

كما شهدت إحدى السيدات أنه حال تواجدها بشرفة مسكنها أبصرت المتهم يلامس موضعا حساسا بجسد الشاهدة الأولى 

تحريات الأجهزة الأمنية 
 

كما شهد  نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الأهرام  أنه على أثر تلاقيه بلاغ الواقعة من الشاهدة الأولى ونفاذا لقرار النيابة العامة بإجراء التحريات بشأن الواقعة فدلته إلى صحتها وأمكن ضبط مرتكبها وبمناقشته أقر بهتك عرض المجني عليها بالكيفية التي لا تخرج عن مضمون ما شهد به سالفيه، وبتفتيشه عثر على سلاح أبيض "كتر" وبمواجهته به أقر بانه ذات السلاح المستخدم في إرهاب المجني عليها إبان ارتكابه الواقعة بحقها. 

وأضاف بأن قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هتك عرض المجني عليها.

 

العقوبات المقررة قانونا 

 

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ،  يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية. 

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