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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

حادث الطريق الدائري
حادث الطريق الدائري

تفاصيل جديدة في حادث الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة النقل المتسببة في حادث اصطدامها بـ 4 سيارات على الطريق الدائري بنطاق منطقة المريوطية بالقرب من مخرج الرماية.

فيما أصيب نحو شخصين حتى الأن في إحصائية أولية بـ حادث الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات أخرى على الطريق بالقرب من مخرج الرماية، وهو ما نتج عنه تأثر الحركة المرورية وتهشم السيارات.

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وشهد الطريق الدائري في نطاق محافظة الجيزة، حادث اصطدام سيارة نقل بـ 4 سيارات ملاكي بنطاق منطقة المريوطية باقرب من مخرج الرماية، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اخطارا من قيادات الطريق أفاد باصطدام سيارة نقل مع 4 سيارات ملاكي ووقوع مصابين، على الطريق الدائري بالمريوطية.

القصة الكاملة لتصادم نقل و4 سيارات على الطريق الدائري

وتم الدفع بالخدمات المرورية والأوناش وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لسرعة نقل المصابين ورفع حطام حادث الطريق الدائري وتسيير الحركة المرورية، وبالانتقال شرحت المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري، اصطدام سيارة نقل بـ 4 سيارات ملاكي ووقوع مصابين جراء الحادث.

سائق النقل

نتج عن الحادث إصابة شخصين وتهشم عدد من السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وتجنيب السيارات لتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري بالمريوطية، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.

حادث الطريق الدائري

تصادم سيارتين ربع نقل على طريق أسيوط الغربي

وكان طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة العياط، شهد حادث تصادم سيارتين ربع نقل، حيث تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووقوع مصابين وضحايا في الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث.

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وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بها فتيات "عاملات" في الصندوق الخلفي، ونتج عن الاصطدام مصرع 4 فتيات في الحادث وإصابة نحو 13 شخصا بسحجات وكدمات وكسور متفرقة في انحاء الجسد، وتلفيات في السيارتين.

حادث الدائري

وشرحت التحريات الأمنية أن إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما نتج عنه اصطدام السيارة الثانية بها من الخلف وهو ما نتج عنه مصرع 4 فتيات في الحادث وإصابة قائد إحدى السيارات الربع نقل وعامل و11 فتاة.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ورفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.

حادث الطريق الدائري
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