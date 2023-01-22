قبل الزيادة الجديدة.. 5 إجراءات للحصول على معاش الأب المتوفي

منح القانون الجديد الحق للأبناء في تقاضي معاش الأب المتوفي، حيث وضع مجموعة من الشروط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش، وطريقة توزيعه بين المستحقين، إضافة إلى حالات قطع هذا المعاش لعدم توافر الشروط القانونية التي حددها قانون المعاشات الجديد.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حددت في ضوء الضوابط التي نص عليها قانون المعاشات الجديد واللائحة التنفيذية له، المستندات اللازمة للحصول على معاش الأب المتوفي، وذلك للمستحقين، حيث يقوم المستحقون المعاش بصرف معاش والدهم المتوفي، بمجرد استيفاء تلك الأوراق اللازمة للحصول على المعاش.

معاش الأب المتوفي

الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على معاش الأب المتوفي، جاءت كالتالي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحقا من الصندوق الحكومي.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

المستحقون للمعاش

ويستحق معاش الأب المتوفي، الأبناء والأبنة المطلقة، وكذلك الأرملة، لكن ذلك وفق شروط حددها قانون المعاشات الجديد، جاءت كالتالي:

الأبناء

يستحق الأبناء معاش الأب المتوفي، بشروط، حددها القانون، وهي ألا يكون قد قد تجاوز سن 21 عامًا، بشرط ألا يكون يدرس في إحدى المراحل التعليمية، فعندها يحصل على المعاش، إلى أن يتم سن 26 عامًا، أو إذا كان عاجزًا عن الكسب، كما يقطع معاش الأب عن الأبناء، في حالة التحق أحدهم بأي أعمال تدر له دخلا ثابتا يساوي قيمة المعاش المستحق أو يزيد عليه، فعندها يحرم الابن من معاش الأب المتوفي.

المطلقة

تحصل المطلقة على معاش الأب المتوفي في المطلق، لكن حدد القانون مجموعة من الحالات التي يتم فيها حرمان المطلقة من المعاش، منها الزواج أو الالتحاق بعمل يدر عليها دخلا ثابتا يساوي في قيمته قيمة المعاش الذي كانت تتقضاه أو يزيد، وإذا كان ما تتقاضاه من عملها أقل من المعاش، صرف الفارق بينهما من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الأرامل

تحصل أيضا الأرملة على معاش زوجها بشرط أن يكون الزواج موثقا بحكم قضائي أو بإعلام شرعي.

توزيع المعاش

وحول توزيع معاش الأب المتوفي، فقد نص قانون المعاشات الجديد على أنه إذا كان هناك ابنة واحدة تحصل على ثلثي المعاش، وفي حالة وجود أكثر من ابنة يحصلن على كامل المعاش، ويوزع بينهن بالتساوي، وفي حالة وجود أرملة للمتوفي، وابنة واحدة، تحصل الأرملة يقسم بينهن بالتساوي، كما تحصل أرملة المتوفي في حالة عدم وجود ورثة غيرها 75% من المعاش.

زيادة المعاشات

ومن المنتظر أن يحصل المستحقون للمعاشات على زيادة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الذي يتقاضونه، حيث نص قانون المعاشات الجديد على أنه يمنح أصحاب المعاشات، زيادة أو علاوة دورية لا تتخطى 15%، على أن تقدر بحسب معدلات التضخم، للتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون زيادة المعاشات في شتى يوليو المقبل، وذلك وفقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث نص على أنه تصرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات في أول يوليو من كل عام، والتي يقرها مجلس النواب قبل فضل دور الانعقاد مباشرة.

وأعلنت الحكومة التزامها الكامل بمستحقات أصحاب المعاشات، والالتزام الكامل بصرف مستحقاتهم في موعدها مع إقرار العلاوة الدورية صرفها في الموقعد الذي حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.