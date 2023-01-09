3 أضعاف..تفاصيل سلفة المعاشات من مكاتب البريد

يبحث عدد كبير جدا من أصحاب المعاشات، عن السلفة المقدمة من الهيئة القومية للبريد المصري، التي تصل إلى تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة المعاش.

سلفة المعاش من البريد المصري

ويستطيع أصحاب المعاشات خلال الربع الأول من العام الجديد 2023، الحصول على خدمة جديدة من الهيئة القومية للبريد، تتيح حصول المستفيدين على دفعة مقدمة من المعاش تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة المعاش.

تطبيق خزنة سلفة المعاش

ويبحث البريد المصري بروتوكول مع شركة خزنة، لإطلاق تطبيق خزنة لأصحاب المعاشات للحصول على سلفة المعاش التي تصل لـ 3 أضعاف المعاش،ويمكن للعملاء من أصحاب المعاشات الحصول على دفعة مقدمة من المعاش وسدادها على أقساط.

سلفة المعاش من البريد المصري 2023

وستبداء سلفة المعاش من البريد المصري ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2023، على ان يتم العمل علي توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصري وشركة خزنة، لتقديم خدمات مالية لعملاء البريد من أصحاب المعاشات من خلال تطبيق خزنة من الهاتف، بالتعاون مع شركة برايم التي صممت المشروع.

شروط الحصول على سلفة المعاش من البريد المصري

شروط الحصول على سلفة المعاش من البريد المصري

لا يوجد أي شروط للحصول على سلفة المعاش

الحد الأقصى لسلفة المعاش هو 3 أضعاف قيمة المعاش

السلفة شهرية لمدة عام برسوم إدارية بسيطة

يمكن الاستفادة منها لعدة مرات

كيفية الحصول علي سلفة المعاش من البريد

وللحصول على السلفة يتم التسجيل على التطبيق والتوقيع على إقرار بالخصم بداية من الشهر التالي بعد سلفة المعاش، كما أن الأقساط تصل إلى 12 قسطا لمدة عام.

خطوات الحصول على سلفة المعاش من البريد

التسجيل على تطبيق خزنة.

الموافقة على الطلب.

توقيع طالب الخدمة على إقرار بالسماح للبريد بالخصم من حسابه.

تستغرق الموافقة على سلفة المعاش أيام معدودة دون فوائد.