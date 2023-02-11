العلاوات الخمس.. من المستفيد من أصحاب المعاشات بزيادة الـ 80% حال إقرارها؟

مع اقتراب جلسة الدعوى القضائية بشأن العلاوات الخمس للمعاشات، بدأت أصحاب المعاشات يتسائلون عن المستفيدين من تلك العلاوة الخاصة، في حالة صدر حكمًا نهائيًا بصرفها من قبل المحكمة، في القضية المقامة من الاتحاد العام لنقابات المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذا لحكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخمس.

وكانت الدائرة 15 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم 10 يناير الماضي، تأجيل نظر الدعوى الخاصة بـ العلاوات الخمس للمعاشات، لجلسة 20 فبراير الجاري، للرد والتعقيب من جهة التأمينات والحكومة.

العلاوات الخمس للمعاشات

ويرغب أصحاب المعاشات في معرفة المستفيدون من العلاوات الخمس، حال صدور حكمًا جديدًا لأصحاب المعاشات، يقضي بصرف العلاوة الخاصة، وذلك عبر إضافة 80% من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد قامت بصرف العلاوات الخمس لفئة من أصحاب المعاشات في الفترة من يوليو 2020 إلى أبريل 2021، وذلك بعد صدور قانون من قبل مجلس النواب، بمنح أصحاب المعاشات العلاواات الخاصة والمعروفة بـ ""العلاوات الخمس"، وقد بلغت تكلفة صرفها 35 مليار جنيه.

المستفيدون

وهناك فئات لم تحصل على العلاوات الخمس للمعاشات، وهي التي تستهدفها الدعوى المرفوعة من قبل النقابة العامة للمعاشات، حيث تستهدف صرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات الذي خروجوا على المعاش بداية من يوليو 1987، لأن الذين حصلوا على مستحقاتهم في العلاوات الخمس كان أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من يوليو 2066 وحتى يوليو 2015 فقط.

وتستهدف الدعوى المفروعة صرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات منذ يوليو 1987، بشرط أن يكون قد حصل على علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسي عند الخروج على المعاش.

35 مليار جنيه العلاوات الخمس

لكن الحكومة ترى أنها قد قامت بصرف المستحقات كاملة لأصحاب المعاشات فيما يتعلق بـ العلاوات الخمس، والتي وصلت تكلفتها إلى 35 مليار جنيه، بعد أن جاءت تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعدم الاستشكال على الحكم الصادر من الإدارية العليا بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وفي مارس 2019، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وبناء على هذا التوجيه الرئاسي، أصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا بصرف العلاوة الخمس للمعاشات، وبدأت وزارة التضامن وهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في صرف العلاوات الخمس على 4 دفعات، بدأت في يوليو 2020 إلى يوليو 2021.

وحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم من العلاوات الخمس، واختلفت القيمة بموعد الخروج على المعاش أو التقاعد، في الفترة من يوليو 2006 إلى يوليو 2015، وصرف حينها مع قيمة المعاش الأساسي، وبذلك أعلنت وزارة التضامن انتهاء أزمة العلاوات الخمس نهائيًا.

دعوى قضائية جديدة

لكن الاتحاد العام لنقابات المعاش، رأى أن اقتصار صرف العلاوات الخمس على أصحاب المعاشات في الفترى من يوليو 2006 إلى يوليو 2015 فقط، يخالف الحكم الصادر من الإدارية العليا، لأن الحكم، بموجب الدعوى المرفوعة من "المعاشات" لم تضع مدى زمني لتقاضي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.