عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

صدى البلد

قررت الدائرة 15 بمحكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، لجلسة 20 فبراير المقبل للرد والتعقيب من جهة التامينات والحكومة.

مجلس الدولة يستقبل المتقدمين بملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد

مواعيد سحب ملف التعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2022

وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانونى في الدعوى ، ثم إحالتها الي الدائرة التي تنظرها الان بعد ما كانت تنظر أمام الدائرة 13 قضاء إداري .

وتوافد عدد من كبار السن وأصحاب المعاشات علي مبني مجلس الدولة في للصباح الباكر لحضور الجلسة ، وعقب انتهاء الجلسة التقط  كبار السن عدد من الصور التذكارية للتوثيق .

وحملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.

الإدارية العليا: الشركات الكائنة بالمناطق الحرة لا تخضع للضرائب

دعوى قضائية لاستبعاد اللاجئين عن مصر

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنه 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.

محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى مجلس الدولة نقابات أصحاب المعاشات أصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

روحوا اشتروا بسرعة.. سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة يستقبل المتقدمين بملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد

مواعيد سحب ملف التعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2022

الإدارية العليا: الشركات الكائنة بالمناطق الحرة لا تخضع للضرائب

دعوى قضائية لاستبعاد اللاجئين عن مصر

لعدم الإعلان عن الوظائف.. الفتوى تلغي قرارات تعيين موظفين بالقومي لحقوق الإنسان

الفتوى تُلزم الإسعاف صرف قيمة الاعمال الزائدة في تطوير المبنى

فى 3 قضايا بمحافظات مختلفة.. القضاء يلزم الداخلية بمحو السجل الجنائى لميت

القضاء الإدارى ينصف ضباط الشرطة فى مكافأة نهاية الخدمة

ترشيحاتنا

150.8 مليار دولار.. تعرف على حصيلة المساعدات الغربية لأوكرانيا

كبار الشيوخ ورجال الدين في عزاء نجل عبد الباسط عبد الصمد| شاهد

بعد تقرير النقد الدولي.. أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

نجوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي.. رضا سيد شخصية مؤثرة كرمها الرئيس

كورتوا: انتقال رونالدو للنصر دليل على رغبة السعودية في التطور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفريت امرأة داخل قصر تاريخي يرعب قرية هندية بأكملها

أقرب طريق لقلب الست.. 5 صور مثيرة لـ رضوى الشربينى.. شاهد

ليه الأزمات القلبية زادت ؟ .. جمال شعبان يجيب

لفتة مفاجئة من 3 شباب نحو صديقهم المصاب بالسرطان.. شاهد ماذا فعلوا

فيديو

كواليس عودة فتوح للزمالك واعتزال حازم إمام.. فيديوجراف

تسريب الامتحانات .. شاومينج يثير ضجة على الفيسبوك

طفل للبيع بـ 50 ألف جنيه.. حكاية أم تجردت من معاني الإنسانية.. شاهد

لها تأثير كبير.. العلماء يحذرون من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ