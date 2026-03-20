الأنبا باسيليوس يهنئ قيادات محافظة المنيا بعيد الفطر المبارك

هنأ اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، وجميع القيادات السياسية، والتنفيذية والأوقاف، والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ عن محافظة المنيا، بعيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام المحافظة.

شارك في تقديم التهاني نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وأساقفة، وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحافظة.

كما هنأ الأنبا باسيليوس اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، وكافة قيادات قطاع الأمن الوطني، وجميع القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا، بحلول عيد الفطر المبارك، حيث رافق نيافته خلال تقديم التهاني الأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وفي كلمته، قدم راعي الإيبارشيّة كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظ، ومدير الأمن وكافة القيادات، لمجهوداتهم المبذولة خاصة لأبناء محافظة المنيا، متمنيًا من الله القدير، أن يحفظ بلادنا الحبيبة من كل شر.