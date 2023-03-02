سرق 9 مليارات دينار.. منع مسئول عراقي كبير من السفر خارج البلاد

أصدرت السلطات العراقية قرارا بمـنع سفر المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

أفادت الهيئة العراقية بأنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر قراراً بمنع سفر المُدير العام الحاليِّ لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين".

كما نص القرار القضائي على الحجز على أموال المُتَّهم المنقولة وغير المنقولة؛ وذلك إثر التهمة المُوجَّهة إليه الخاصَّة بالتضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته (9,012,000,000) مليارات دينار".

وأشار البيان إلى أنَّ "قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المُعدَّل نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع للمكلفين الذين يعجزون عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أموالهم أو أموال زوجه أو أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".