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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين: قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدور المواطنين البسطاء

الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

أشاد النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية والعالم.


وثمن سعدة ما أكده الرئيس السيسي أن المواطن المصري تحمل مع الدولة المصرية على مدار عقد كامل العديد من الأزمات والتحديات ورغم ذلك لديه إرادة كاملة ورغبة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا للجمهورية الجديدة.

 

وشدد نقيب الإعلاميين على أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات جاءت في توقيت مناسب حيث تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في الكثير من الأعباء على المواطن المصري البسيط  في ظل ارتفاع أسعار السلع  الغذائية بشكل غير مسبوق، معتبرا أن قرارات الرئيس السيسي تعكس مدى شعورة بهموم المواطن المصري وأنه لن يتوانى جهدا في تقديم كافة صور الدعم لكل فئات المجتمع.


وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين عدم الالتفات للأكاذيب التي يروجها أعداء الوطن الذين  يستهدفون الوقيعة بين الشعب المصري وقيادته الرشيدة، مؤكدا أن الرئيس والشعب في خندق ومصير واحد.

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