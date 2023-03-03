سعر جرام الذهب عيار 18 و21 اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

سعر الذهب اليوم.. يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

يهتم عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمريين بأسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,994 شراء 2,017 عيار 22 بيع 1,828 شراء 1,849 عيار 21 بيع 1,745 شراء 1,765 عيار 18 بيع 1,496 شراء 1,513 عيار 14 بيع 1,163 شراء 1,177 عيار 12 بيع 997 شراء 1,009 الاونصة بيع 62,022 شراء 62,733 الجنيه الذهب بيع 13,960 شراء 14,120 الكيلو بيع 1,994,286 شراء 2,017,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.9% خلال تعاملات شهر فبراير 2023، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 6% بالبورصة العالمية، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، مدعومًا بعدة بيانات من بينها، محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الفيدرالي الأمريكي، والذي أظهر اتفاق صانعي السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن بمعدلات أقل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بنسبة 3.7 %، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 %، وكذلك ارتفع مؤشر انفاق المستهلكين بنسبة 1.8 % في في شهر يناير، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 1725 جنيهًا، ولامس مستوى 1750 جنيهًا، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 1675 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 114 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1811 دولارًا.

أوضح أن أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية، بقيمة 45 جنيهًا، وبنسبة 2.6% خلال تعاملات الأسبوع الأول من فبراير، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 63 دولارًا، وبنسبة 3.3% ، وذلك بفعل صعود الدولار، وارتفاع عائد السندات الأمريكية، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير، والتي عززت من احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل، بينما ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا، وبنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع الثاني من فبراير، كما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات السعرية بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة حالة من عدم اليقين وضبابية المشهد، بعد تصريحات متضاربة لرئيس وأعضاء الفيدرالي الامريكي، حول مصير أسعار الفائدة وتهدئة السياسة النقدية أو استمرار سياسة التشديد.

كما تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا، وبنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الثالث من فبراير، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولارًا، وبنسبة 1.2% ، بفعل تراجع الدولار، وتزايد المخاوف من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بنحو يتجاوز 5% خلال الفترة المقبلة، وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 12 جنيهًا، وبنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الرابع من الشهر، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 32 دولارًا، وبنسبة 1.7%.