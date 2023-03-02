عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التعلم المدمج بجامعة الوادي الجديد يفتح باب التقديم للعام الدراسي 2023 /2024

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد، عن فتح باب التقديم للعام الدراسى 2023 /2024، بالشراكة مع كل من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة المنيا فى كلياتها وبرامجها المختلفة وعلى من يرغب فى التقديم للبرامج للحصول على البكالوريوس التوجه لمركز التعليم المدمج بالدور الرابع- المبنى الإدارى لجامعة الوادى الجديد- طريق الداخلة.

محافظ الوادي الجديد: وصول 24 ألف شتلة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

وفى سياق متصل أعلنت الجامعة، أن الاكاديمية الوطنية للتدريب بصدد اطلاق البرنامج التدريبى "المرأة تقود للتنفيذيات" والذى يعد واحدا من حزمة البرامج التى قامت الاكاديمية الوطنية للتدريب بتخصيصها للمرأة المصرية، وقد تم فتح باب التسجيل للبرنامج والشروط الواجب توافرها فى الملتحقات بالبرنامج، وعلى الراغبات من منتسبى جامعة الوادى الجديد (خريجى، واعضاء هيئة التدريس، وموظفين ) فى الالتحاق بالبرنامج عبر رابط الجامعة.

الوادى الجديد الواجب المصرية جامعه جامعة القاهرة البرنامج التدريبي الأكاديمية الوطنية للتدريب جامعة عين شمس إطلاق برنامج جامعة المنيا جامعة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: بدء تقديم خدمات الكشف الطبي لغير المنتفعين بالتأمين الصحي

ترشيحاتنا

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم

برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين

عضو الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوسيتك يطالب بالإبقاء على رفع أسعار الفائدة

طرح برومو مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان.. شاهد

تراجع كبير.. الدولار الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ أسعار الذهب

لضرب أراضي روسيا.. البنتاجون يكشف حقيقة تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان هيتربي في دار أيتام.. قصة رجوع أنس لعائلته بعد أيام من اختفائه

قبل رمضان.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك الزائد

جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ بين الشباب

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ