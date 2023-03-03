نحن في سباق مع الزمن| "رئاسة الجمهورية" عن افتتاحات المنيا: يوم صعيدي ومصري وتنموي بامتياز

تحدث المستشار أحمد فهمي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» عن المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك إهتمام كبير بمحافظات الصعيد يأتي ضمن المشروعات الوطنية، وقرارات الرئيس السيسي لدعم المواطنين.

الاهتمام بمحافظات الصعيد يأتي ضمن المشروعات الوطنية

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، أن الاهتمام بمحافظة المنيا والصعيد عموما يأتي ضمن المشروعات الوطنية، ومحاولة جادة للتقدم والتنمية، وهو مشروع وطني تنموي مصري، وهذا المشروع له عناصر ومكونات ويمكن بـ العين المنصفة أن تقرا ملامحه على مدار سنوات وليس اليوم فقط.



وأوضح المستشار أحمد فهمي، أن المشروع يقوم على تنمية شاملة حقيقية ومحاولة حقيقية وجادة وليست تجميلية لنقل مصر من حال الي حال وتغير الواقع ويقوم ويستند الى هوية مصرية وطنية جامعة بدون تفرقة أو تمييز ليس فقط بين أفراد الشعب ولا على مستوى فئوي أو جغرافي.

فلسفة الدولة

وأشار المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، إلى أن فلسفة الدولة تعتمد على مواجهة المشكلات ووضع حلول جذرية لها، منوها أنه لم تتزامن الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ عقود طويلة مثلما يحدث الآن.

قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطنين واجب وليس تفضلا

وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قرارات الرئيس السيسي رسالة مساندة ودعم للشعب المصري، وهذا هو دور الدولة لدعم المواطن المصري في ظل الأزمة العالمية، مضيفا أن ما تفعله الدولة واجب وليس تفضلا.

وقال أحمد فهمي، إنه في عام 1997 كان هناك أزمة اقتصادية عالمية في جنوب شرق آسيا وتأثرت بها عدد من الدول وفي عام 2008 كان هناك أزمة اقتصادية في العالم.

إرادة سياسية هائلة

وأكمل أحمد فهمي، أن هناك إرادة سياسية هائلة مدعومة بمساندة شعبية كبيرة نحو تنفيذ المشروع المصري، مضيفا أنه يتم تنفيذ مشروعات تنموية في كافة القطاعات بمختلف المحافظات.

وتابع أحمد فهمي، أنه لم تتزامن الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ عقود طويلة مثلما يحدث الآن، متابعا: "هناك توترات دولية واضحة في العالم لها انعكاسات على العالم لم تحدث منذ عقود كبيرة".

سكان المنيا يعيشون على 10% من مساحة المحافظة

وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن سكان المنيا يعيشون على 10% من مساحة المحافظة، مشيرا إلى أن حال المحافظة هو حال مصر.

مشروع تنموي مصري

وقال أحمد فهمي، أن اليوم كان يوم صعيدي ومصري وتنموي بامتياز، مشيرا إلى أن هناك اهتمام شديد من الرئيس السيسي بما تم في الصعيد، وما تم في الصعيد، والمنيا اليوم عموما هو مشروع تنموي مصري.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك محاولة حقيقية وجادة لنقل الدولة المصرية من حال إلى حال يستند على الهوية المصرية الوطنية الجامعة بدون تفرقة أو تمييز بين أفراد الشعب.

تلبية احتياجات الزيادة المتوقعة

وأشار أحمد فهمي إلى أن عدد سكان مصر بحلول عام 2050 متوقع أن يصل 160 مليون نسمة ، مؤكدا أن الدولة في حاجة إلى جهد تنموي ضخم ومتواصل، ونحن في سباق حقيقي مع الزمن لتلبية احتياجات الزيادة المتوقعة، وتحقيق تحسن نوعي في جودة الحياة في مصر.