رئاسة الجمهورية: الاهتمام بمحافظات الصعيد يأتي ضمن المشروعات الوطنية| فيديو

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، أن الاهتمام بمحافظة المنيا والصعيد عموما يأتي ضمن المشروعات الوطنية، ومحاولة جادة للتقدم والتنمية، وهو مشروع وطني تنموي مصري، وهذا المشروع له عناصر ومكونات ويمكن بـ العين المنصفة ان تقرا ملامحه على مدار سنوات وليس اليوم فقط.



وأوضح المستشار أحمد فهمي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن المشروع يقوم على تنمية شاملة حقيقية ومحاولة حقيقية وجادة وليست تجميلية لنقل مصر من حال الي حال وتغير الواقع ويقوم ويستند الى هوية مصرية وطنية جامعة بدون تفرقة او تمييز ليس فقط بين أفراد الشعب ولا على مستوى فئوي او جغرافي.

فلسفة الدولة

وأشار المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، إلى أن فلسفة الدولة تعتمد على مواجهة المشكلات ووضع حلول جذرية لها، منوها أنه لم تتزامن الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ عقود طويلة مثلما يحدث الآن.