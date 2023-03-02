عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة في الأجور وتخفيض للضرائب.. هدايا الرئيس السيسي للشعب| اعرف قيمة مرتبك ومعاشك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطن المصري من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال افتتاح الرئيس لمجموعة من المشروعات القومية التنموية في محافظة المنيا .

 

نائب: قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للدخول تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي بالمنيا

 

شباب مصر يصنع التاريخ 


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شباب مصر هم من يصنعون التاريخ ويبنون مجدًا بلا حدود، وأن تلك الإنجازات تصنع بـ عزائم المصريين، مضيفا:"  اننا ماضون فى استكمال مسيرة البناء التى بدأناها معًا، ومن أجل الحفاظ على الوطن واسترداده ممن أرادوا سلب هويته".

 

ولفت إلى أنه مر عام من الأزمة الروسية الأوكرانية، التى تمثل صراع بين الشرق و الغرب، وأن تلك الحرب أثرت على الاقتصاد بشكل عام.

 

وأوضح أن تلك الأزمة جاءت به أزمة فيروس كورونا، وأن مصر تأثرت سلبًا من تلك الأثار لآن مصر دولة مثل باقى دول العالم، وأن الطاقة حدث بها ارتفاع.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحرب الروسية الاوكرانية تسبب في ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، مضيف:"  إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة ساهمت في تقليل آثار تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على المواطنين الأكثر تضررا.


وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية طورت من خطتها الاقتصادية  لتشمل اهتماما لتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ بقدر شعوري بحجم الضغوط التي أوجهها فى الوقت الحالي والثقة فى الله.. اتابع عن كثب شواغب الرأي العام المصري واستمع لكل الأصوات واستجابة لتلك الأصوات أوجه الحكومة للتنفيذ الفورى إلى: ”التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة إعتبارا من أول إبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني ألف جنيه شهريا.

 

وتابع الرئيس السيسي: "زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي، بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة وما يعادلها لتكون بقيمة 5 آلاف جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير بالعاملين بالدولة لتكون بقيمة 6 آلاف جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درج الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7 آلاف جنيه شهريا".

 


توجيهات الرئيس السيسي اليوم 

أولاً:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

 

مش قلقان على مصر 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يقلق من أى شيء، لافتا إلى أن الدولة تفكر من أجل التخفيف على المواطنين، وأن العالم بالكامل يعانى من أزمات حاليًا، والدولة تعمل، ومواجهة المشكلات يكون بالعمل".


وتابع الرئيس، "تلقيت رسالة من فتاة خلال جولتي اليوم في المنيا، تسأل فيها "أنت مش خايف؟"، ليجيب الرئيس، قائلًا "مش خايف عشان ربنا موجود، وهو قادر، وقادر على حماية الجميع".


وأشار إلى أن هناك بعض الدول مازالت متضررة من الذى حدث من خراب ولكن ما حدث من تقدم فى مصر كان بقدرة الله، معلقًا "بفضل الله.. تم حماية مصر، وحدث بها تقدم".

 

رسالة للمواطنين 


وتابع الرئيس ، متحدثا على المشككين للمواطنين: “انتوا هتشوفوا كتير أوى صدقوني.. اصل هم فى حرب معانا على طول وهم مش فاهمين ومش عارفين ودايما كل الأدوات اللي ممكن تستخدم بيستخدموها نكدب نكدب نغش نغش نقول إشاعات نقول.. انا بتكلم أكني هم.. وهم لديهم منهج الكذب والإفتراء والإدعاء”.

وأشار: "أتصور أننا بقا عندنا حصانة بقا وساعات المعنيين بيقولوا بسبب إشاعات مواقع التواصل.. خلوا بالكم المصريين بقالها عشر سنين فى الكلام دا وبياخدوا الكلام دا وهم بقوا فاهمين كويس اللي بيتعمل .. ولكن والله انا بحلف بالله اني مش قلقان علشان ربنا ثم علشانكم انتوا وكل أسرة مصرية واقفة جمبي".


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القيادة السياسية تدير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عز فيه الشرف، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق ولا الخوف من المستقبل لأن المستقبل سيكون أفضل.


وأضاف خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي محافظة المنيا، أن الدولة المصرية كانت تتعرض لخطر كبير جدا في عام 2013، موضحا أنه أرسل قوات لحماية بني سويف والمنيا خلال 10 ساعات فقط لحماية المنشآت والأهالي من التخريب.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات التي أرسلها كانت من أجل حماية الصعيد من التخريب والتشويه وإشعال الفتنة بين المواطنين داخل مصر.

 

السيسي الرئيس السيسي مصر الشعب المصري اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

ترشيحاتنا

الحرب النووية تقترب.. إعلان صادم من التلفزيون الروسي الحكومي بشأن هجوم بريانسك

طريقة تطبيق اليقين بالله في حياتك بشكل يومي |فيديو

تصل لـ50 مليار جنيه.. المالية تكشف تفاصيل حزمة القرارات الجديدة للرئيس.. فيديو

بعد تعليق “بوينج” تسليم طائرات دريملاينر 787.. هل تتأثر صفقة مصر للطيران؟

سرق 9 مليارات دينار.. منع مسئول عراقي كبير من السفر خارج البلاد

مصر ضيف شرف.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة 6 ملايين دولار.. ميسي يحتفل مع لاعبي التانجو بأيفونات ذهب

ماذا يحدث للدماغ في حالة عدم النوم ليلة واحدة؟

كواليس جديدة لإنقاذ الكلب المعجزة.. 23 حيا تحت الأنقاض وصاحبه ينتظره

مركبة فضائية تابعة لناسا تصطدم بكويكب.. كيف ستؤثر على الأرض ؟

فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

لا زيادة في أسعار المواصلات.. رد قوي على الشائعات.. فيديو

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. هدايا الرئيس اليوم.. فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ