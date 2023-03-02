زيادة في الأجور وتخفيض للضرائب.. هدايا الرئيس السيسي للشعب| اعرف قيمة مرتبك ومعاشك

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطن المصري من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال افتتاح الرئيس لمجموعة من المشروعات القومية التنموية في محافظة المنيا .

شباب مصر يصنع التاريخ



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شباب مصر هم من يصنعون التاريخ ويبنون مجدًا بلا حدود، وأن تلك الإنجازات تصنع بـ عزائم المصريين، مضيفا:" اننا ماضون فى استكمال مسيرة البناء التى بدأناها معًا، ومن أجل الحفاظ على الوطن واسترداده ممن أرادوا سلب هويته".

ولفت إلى أنه مر عام من الأزمة الروسية الأوكرانية، التى تمثل صراع بين الشرق و الغرب، وأن تلك الحرب أثرت على الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أن تلك الأزمة جاءت به أزمة فيروس كورونا، وأن مصر تأثرت سلبًا من تلك الأثار لآن مصر دولة مثل باقى دول العالم، وأن الطاقة حدث بها ارتفاع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحرب الروسية الاوكرانية تسبب في ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، مضيف:" إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة ساهمت في تقليل آثار تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على المواطنين الأكثر تضررا.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية طورت من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماما لتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ بقدر شعوري بحجم الضغوط التي أوجهها فى الوقت الحالي والثقة فى الله.. اتابع عن كثب شواغب الرأي العام المصري واستمع لكل الأصوات واستجابة لتلك الأصوات أوجه الحكومة للتنفيذ الفورى إلى: ”التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة إعتبارا من أول إبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني ألف جنيه شهريا.

وتابع الرئيس السيسي: "زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي، بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة وما يعادلها لتكون بقيمة 5 آلاف جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير بالعاملين بالدولة لتكون بقيمة 6 آلاف جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درج الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7 آلاف جنيه شهريا".



توجيهات الرئيس السيسي اليوم

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

مش قلقان على مصر

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يقلق من أى شيء، لافتا إلى أن الدولة تفكر من أجل التخفيف على المواطنين، وأن العالم بالكامل يعانى من أزمات حاليًا، والدولة تعمل، ومواجهة المشكلات يكون بالعمل".



وتابع الرئيس، "تلقيت رسالة من فتاة خلال جولتي اليوم في المنيا، تسأل فيها "أنت مش خايف؟"، ليجيب الرئيس، قائلًا "مش خايف عشان ربنا موجود، وهو قادر، وقادر على حماية الجميع".



وأشار إلى أن هناك بعض الدول مازالت متضررة من الذى حدث من خراب ولكن ما حدث من تقدم فى مصر كان بقدرة الله، معلقًا "بفضل الله.. تم حماية مصر، وحدث بها تقدم".

رسالة للمواطنين



وتابع الرئيس ، متحدثا على المشككين للمواطنين: “انتوا هتشوفوا كتير أوى صدقوني.. اصل هم فى حرب معانا على طول وهم مش فاهمين ومش عارفين ودايما كل الأدوات اللي ممكن تستخدم بيستخدموها نكدب نكدب نغش نغش نقول إشاعات نقول.. انا بتكلم أكني هم.. وهم لديهم منهج الكذب والإفتراء والإدعاء”.

وأشار: "أتصور أننا بقا عندنا حصانة بقا وساعات المعنيين بيقولوا بسبب إشاعات مواقع التواصل.. خلوا بالكم المصريين بقالها عشر سنين فى الكلام دا وبياخدوا الكلام دا وهم بقوا فاهمين كويس اللي بيتعمل .. ولكن والله انا بحلف بالله اني مش قلقان علشان ربنا ثم علشانكم انتوا وكل أسرة مصرية واقفة جمبي".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القيادة السياسية تدير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عز فيه الشرف، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق ولا الخوف من المستقبل لأن المستقبل سيكون أفضل.



وأضاف خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي محافظة المنيا، أن الدولة المصرية كانت تتعرض لخطر كبير جدا في عام 2013، موضحا أنه أرسل قوات لحماية بني سويف والمنيا خلال 10 ساعات فقط لحماية المنشآت والأهالي من التخريب.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات التي أرسلها كانت من أجل حماية الصعيد من التخريب والتشويه وإشعال الفتنة بين المواطنين داخل مصر.