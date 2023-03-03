أمريكا تعتقل مواطنين لإرسالهما تكنولوجيا طيران إلى روسيا

اعتقلت السلطات الأمريكية، مواطنين في مدينة كانساس سيتي بتهمة ضلوعهما في مخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير في الولايات المتحدة.

لائحة الاتهام

وتظهر لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المحكمة الجزئية في كانساس، أن سيريل بويانوفسكي (59 عاما) ودوجلاس روبرتسون (55 عاما)، متهمان بـ"التآمر للالتفاف على قوانين التصدير الأمريكية من خلال بيع إلكترونيات طيران تشغل طائرات روسية الصنع لعملاء في أنحاء العالم".

وقام المتهمان بإصلاح وشحن معدات تستخدم التكنولوجيا من شركتهما "كانروس للتجارة"، وقدما معلومات تصدير خاطئة، مثل فاتورة احتيالية أظهرت أن ألمانيا وجهة نهائية لمعدات تم إصلاحها وتحمل ملصقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة العدل في بيان إنه في 28 فبراير 2022، وبعد أن احتجزت السلطات شحنة من إلكترونيات الطيران، أبلغت وزارة التجارة الرجلين بأنهما بحاجة إلى ترخيص لتصدير المعدات.

وفي مايو، ويونيو، ويوليو، شحنا الإلكترونيات بشكل غير قانوني عبر أرمينيا وقبرص.

ويواجه الرجلان تهم "التآمر، وتصدير بضائع خاضعة للقيود دون ترخيص، والتزوير، وعدم تقديم معلومات التصدير، وتهريب البضائع بما ينتهك القانون الأمريكي".

وفي حالة إدانتهما، سيواجهان عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما لكل تهمة تهريب.

وتشمل إلكترونيات الطيران أنظمة اتصالات وملاحة وتحكم واكتشاف للتهديدات مثبتة في الطائرات.

وكشف ماثيو أكسلرود، مساعد وزيرة التجارة لإنفاذ قوانين التصدير، في وقت سابق، الخميس، عن اعتقال الأمريكيين في فعالية لنقابة المحامين في ميامي بفلوريدا.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا إضافية على إلكترونيات الطيران بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، إلى جانب قيود على سلع أخرى تستهدف قطاعات الدفاع والطيران والبحرية لدى روسيا. وتم توسيع القيود لاحقا لتشمل تكرير النفط وقطاعات الصناعة والتجارة والسلع الفاخرة.