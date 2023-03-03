عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي : الخطيب سبب عودة غالي للأهلي من جديد لدعم الفريق

صدى البلد

كشف الإعلامي إسلام صادق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سبب عودة حسام غالي عضو مجلس الإدارة للظهور من جديد في القلعة الحمراء أمس  الخميس بعد انقطاع استمر لمدة شهور خاصة في كأس العالم للأندية في المغرب.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن " :" عاد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للظهور مرة أخرى داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر الخميس بصحبة محمود الخطيب رئيس النادي".

 

txt

إنذار ووعيد |شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع لاعبي الأهلي

وأضاف:"حضر غالي جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لاعبي الفريق الأحمر اليوم في أرض الملعب للحديث معهم عن أهمية مباراة القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا وجاء حضور غالي لاجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد انقطاع عن النادي الأهلي لعدة أشهر".

الأهلى الخطيب النادي الأهلي إسلام صادق كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

رد فعل صادم من الفنانة بوسي بعد أنباء القبض على زوجها

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

مش المرتبات بس | زيادات جديدة تنتظر الموظفين في أبريل 2023

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

د. أحمد عكاشة يطلق قذائفه: “زبيبة” الصلاة مرض جلدي.. و4 ملايين مصري مصابين بالاكتئاب

ترشيحاتنا

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة الاختلاس حال الارتباط بجريمة تزوير

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

قراءة سورة يس لقضاء الحوائج في صباح الجمعة.. ثوابها عظيم

كل يوم جمعة ولمدة شهر.. الكشف على السيدات بمستشفيات الشرطة بالمجان

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية الآن

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يعيد كتابة تاريخ الفراعنة .. ماذا نعرف عن الكشف الأثري الأخير بالأقصر؟

أقوى من الفياجرا.. تناول الفول الحراتي قبل العلاقة الزوجية لهذه الأسباب

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ