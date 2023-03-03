إعلامي : الخطيب سبب عودة غالي للأهلي من جديد لدعم الفريق

كشف الإعلامي إسلام صادق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سبب عودة حسام غالي عضو مجلس الإدارة للظهور من جديد في القلعة الحمراء أمس الخميس بعد انقطاع استمر لمدة شهور خاصة في كأس العالم للأندية في المغرب.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن " :" عاد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للظهور مرة أخرى داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر الخميس بصحبة محمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف:"حضر غالي جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لاعبي الفريق الأحمر اليوم في أرض الملعب للحديث معهم عن أهمية مباراة القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا وجاء حضور غالي لاجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد انقطاع عن النادي الأهلي لعدة أشهر".