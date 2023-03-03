إنذار ووعيد |شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع لاعبي الفريق أمس .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الخطيب عقد جلسة عاصفة مع لاعبي الفريق أمس للحديث عن الأداء خلال الفترة الماضية.

وأضاف شوبير، أن الخطيب أخبر اللاعبين أنه لن يسمح بضياع لقب بطولة الدوري المصري والكأس هذا الموسم مشددا أن ما حدث الموسمين الماضيين لن يتكرر.

وتابع شوبير أن الخطيب أخبر اللاعبين أن الأهلي حاليا متصدر الدوري ويجب تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة لحصد المزيد من النقاط مشددا أن الخطيب كان حادا وصارما مع اللاعبين بشكل كبير.

وأكمل شوبير أن الخطيب طالب اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة.