مقابل 10 مليون جنيه| شوبير يعلن عن أول صفقة للأهلي

أعلن الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي قرر دفع مبلغ ١٠ مليون جنيه بسموحه لضم خالد عبدالفتاح نجم الفريق بشكل نهائي .

واضاف شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق اعلن عن رغبته في شراء اللاعب بشكل نهائي في ظل حاجه الفريق له .

وتابع شوبير أن خالد عبدالفتاح قام بالتوقيع علي عقد لمدة ٥ سنوات مع الأهلي حتي عام ٢٠٢٨ .

وأكمل أن كولر أكد أن الاعب سيكون اضافه كبيره للفريق في ظل صغر سنه وامتلاكه امكانيات مميزة .