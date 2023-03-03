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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل 10 مليون جنيه| شوبير يعلن عن أول صفقة للأهلي

صدى البلد

أعلن الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي قرر دفع مبلغ ١٠ مليون جنيه بسموحه لضم خالد عبدالفتاح نجم الفريق بشكل نهائي .

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واضاف شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق اعلن عن رغبته في شراء اللاعب بشكل نهائي في ظل حاجه الفريق له .

وتابع شوبير أن خالد عبدالفتاح قام بالتوقيع علي عقد لمدة ٥ سنوات مع الأهلي حتي عام ٢٠٢٨ .

وأكمل أن كولر أكد أن الاعب سيكون اضافه كبيره للفريق في ظل صغر سنه وامتلاكه امكانيات مميزة .

الأهلى الزمالك سيد عبدالحفيظ شوبير النادي الأهلي محمود الخطيب أون تايم سبورت

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