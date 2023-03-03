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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور براءة مسؤول ماليزي سابق في قضية فساد كبرى

ماليزيا
ماليزيا

تم أثبات براءة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق اليوم الجمعة، في أحدث محاكمة ردا على نهب مليارات الدولارات لصندوق 1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد "وان أم بي دي" الحكومي.

وكان يقضي المسؤول ماليزي السابق عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بعد أن خسر الاستئناف النهائي في أولى محاكماته العديدة المتعلقة بالفساد المرتبطة بفضيحة "وان إم دي بي"، إلى أن ثبت أنه غير مذنب بقضية التلاعب بتقرير تدقيق  والتستر على مخالفات.

وقال محامي الدفاع محمد شافعي عبد الله، إن المحكمة العليا قضت بأن المدعين ليس لديهم أدلة كافية لإثبات إدانة نجيب بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء ووزير المالية لإصدار أمر بتعديل تقرير مراجعة وان ام دي بي في عام 2016 قبل تقديمه إلى البرلمان.

وأضاف أن نجيب يسعى لمراجعة قرار المحكمة العليا في أغسطس برفض استئنافه النهائي ويأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية في وقت لاحق من هذا الشهر.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التنمية "وان أم دي بي" بعد أشهر من تولي نجيب رئاسة الوزراء في عام 2009. ويزعم المحققون أن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق وغسلت من قبل شركاء نجيب من خلال طبقات من الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة ودول أخرى لتمويل أفلام هوليوود ومشتريات شملت فنادق ويخوت فاخرة وفنون ومجوهرات. وصل أكثر من 700 مليون دولار إلى حسابات نجيب المصرفية.

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