الكرملين: نتخذ جميع الإجراءات لمنع تكرار حادث أمس في روسيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أنه سيتخذ إجراءات لمنع تكرار توغل من وصفهم بالقوميين المدعومين من أوكرانيا عبر الحدود الذي وقع أمس يوم الخميس.

كما أوضح بيسكوف أن الكرملين لم يتخذ قرارا بفرض الأحكام العرفية في عدد من المناطق بسبب الهجوم على منطقة بريانسك بالأمس.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث شدد بيسكوف على أن الاستنتاجات بشأن الحادث الإرهابي الذي قامت به مجموعة تخريبية أوكرانية "سيتم استخلاصها بناء على نتائج التحقيق"، ردا عما إذا كان سيتم تصنيف تلك المجموعة كتنظيم إرهابي.

وأكد بيسكوف على أنه سيتم التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس وستتخذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع حدوثه في المستقبل. وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كانت هناك إجراءات تفتيش إضافية لحماية حدود الدولة، وإذا ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إعطاء تعليمات إضافية لهيئة الأمن الفدرالية.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس يوم الخميس، إن روسيا تعرضت "لهجوم إرهابي" في منطقة بريانسك الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا، وتعهد بسحق ما وصفها بأنها جماعة تخريبية أوكرانية أطلقت النار على مدنيين.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتدبير أعمال "استفزازية" وهمية.



