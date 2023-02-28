الكرملين: استخبارات الغرب تعمل ضد روسيا في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن العملية العسكرية في أوكرانيا نتج عنها قضايا ساخنة تأخذها موسكو بعين الاعتبار، محذرا من ان استخبارات الغرب تعمل ضد روسيا على مدار الساعة.

وأوضح بيسكوف أن وقوف الغرب ضد روسيا يتمثل في موقف الولايات المتحدة وحلفاؤها منهم فرنسا وبريطانيا بالوقوف ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار متحدث الكرملين إلى أن الرؤية الصينية من أجل السلام تتوافق مع نهج روسيا من الحرب الاوكرانية، قائلا: هناك بنود مهمة في خطة السلام الصينية تتوافق مع توجهاتنا، مؤكدا بقوله “مصالحنا ووجهات نظرنا تتطابق مع رؤى الصين بشكل كبير”.

ونوه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على مفاوضات مع فرنسا وألمانيا بما يضمن تحقيق موسكو لأهدافها، فضلا عن الانفتاح على مفاوضات مع "أطراف أوكرانية" بعد الانتهاء من أهداف العملية العسكرية الروسية ضد كييف.

وحذر بيسكوف من ان الوضع الراهن لا يتيح فرصة لبحث التسوية في أوكرانيا.