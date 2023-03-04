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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يدعم الـ 5G.. سعر جوال Samsung Galaxy M23 في السعودية

Samsung Galaxy M23
Samsung Galaxy M23

تطرح شركة  سامسونج  جوالها متوسط المدى  جالاكسي  إم 23 بمعالج قوى من كوالكوم قادر على تشغيل ألعاب الفيديو بسلاسة تامة مع تصوير مقاطع فيديو بجودة 4K كما أنه مصمم من زجاج مقاوم للخدش مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.

يتوفر جوال  سامسونج  جالاكسي M23 في المملكة العربية السعودية بسعر 999 ريالا سعوديا، على المتاجر الإلكترونية، وذلك مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 4 جيجابايت رام، و64 جيجابايت روم.

Samsung Galaxy M23

مواصفات Samsung Galaxy M23

يأتي مع شاشة عرض TFT LCD بمعدل تحديث 120 هرتز، وحجم 6.6 بوصة مع دقة وضوح 1080x2408 بيكسل وكثافة 400 نقطة لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 82.3%.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم، شريحة SM7225 Snapdragon 750G 5G الداعمة لشبكات الجيل الخامس بعملية تصنيع 8 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 2.2 جيجاهرتز بحد أقصى، مع شريحة معالجة رسوميات Adreno 619

مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

Samsung Galaxy M23

يحزم الجوال بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة بقدرة على الشحن 25 وات مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم One UI 4.1 وأبعاد طول 165.5 مم وعرض 77 مم وسمك 8.4 مم ووزن إجمالي 198 جم.

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يأتي جوال سامسونج جالاكسي إم 23 بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل والكاميرا الثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد مزدوج وقدرة على التصوير بجودة 4K و30 إطار في الثانية.

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