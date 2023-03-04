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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

مرتبات
مرتبات

تجهز الحكومة مفاجأة سارة للموظفين خلال أيام من الآن ، تحديدا قبل شهر رمضان، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمنيا الجديدة أول أمس، عن زيادة 1000 جنيه للموظفين بحد أدنى مع شهر أبريل المقبل.

3500 جنيه

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدة مشروعات جديدة في المنيا الجديدة، الحكومة زيادة الحد الأدنى للمرتبات بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

مرتبات

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زيادة 1000 جنيه

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال حديثه، بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
 

رواتب

 

مفاجأة للموظفين 

وبالتزامن مع ذلك ، أعلنت الحكومة عن مفاجأة للموظفين خلال أيام من الآن ، وهي تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، ليتم صرف الرواتب قبل شهر رمضان.

تبكير مرتبات شهر مارس 2023 

وكشفت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر مارس والذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان ، حيث سيتم الصرف بداية من يوم 20 مارس بدلا من 23، لسد احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان المبارك والذي يبدأ 23 مارس، طبقا للحسابات الفلكية.

وسيتم صرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير فبراير2023 لكافة العاملين بالدولة ، لمدة 4 أيام لكل العاملين بالدولة منهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

أموال

6 ملايين موظف

وكشفت الحكومة عن صرف مرتبات شهر مارس 2023، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف بمختلف الوزارات والهيئات والوحدات.

توجيهات الرئيس السيسي 

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

الحكومة مفاجآت سارة للموظفين الرئيس عبد الفتاح السيسي تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 مرتبات شهر مارس 2023

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