الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

زفت الحكومة بشرى سارة للموظفين قبيل أيام قليلة من رمضان بخصوص مرتبات شهر مارس 2023 ، والذي يبدأ بعد حوالي شهر من اليوم تحديدا 23 مارس، طبقا للحسابات الفلكية.

وأعلنت الحكومة عن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، ليتم صرف الراتب للموظفين قبل شهر رمضان.

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تبكير مرتبات شهر مارس 2023

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مارس والذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان ، لتبدأ من يوم 20 مارس بدلا من 23، لسد احتياجات المواطنين قبل الشهر الفضيل.

ويجري صرف مرتبات شهر فبراير2023، لمدة 4 أيام لكل العاملين بالدولة منهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتبكر وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2023، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف بمختلف الوزارات والهيئات والوحدات.

مرتبات شهر مارس 2023

رفع الحد الأدنى للأجور

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه ، في أكتوبر الماضي.

موعد شهر رمضان

وطبقا للحسابات الفلكية التي أعلنها معهد البحوث الفلكية ، يتبقى بذلك على هلال شهر رمضان المعظم 1444 ، نحو 31 يوماً، في 23 مارس .

مرتبات شهر فبراير

ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر فبراير 2023 اعتبارا من يوم الخميس 23 من الشهر الجاري، ولمدة 4 أيام لكل العاملين بالدولة.

رواتب

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، يتم صرف المرتبات في الفترة من يوم الخميس الموافق 23 من فبراير الجاري، ثم استكمال عمليات الصرف من يوم 26 حتي 28 من نفس الشهر لمدة 3 أيام أخرى.

ومن المقرر أن تتم إجراءات صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين في الجهاز الإداري بـ 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لكل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

وفيما يلي ننشر جدول صرف مرتبات فبراير 2023

الخميس 23 فبراير: الوزارات الأتية :