موعد صرف رواتب شهر فبراير 2023

يبحث عددا كبيرا من المواطنيين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير2023، لصرف مفرادات المرتب، ولشراء الاحتياجات والمستلزمات الشهرية، للقطاع الحكومى والخاص.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وينتظر جميع موظفى الحكومة موعد زيادة المرتبات في مصر خاصة مع ارتفاع الأسعار، فالجميع يحتاج إلى الزيادة من أجل تحسين مستوى المعيشة.

وتستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، حيث تبدأ المالية بـ صرف مرتبات شهر فبراير2023 داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

والذى من المقرر أن يستمر جدول مواعيد صرف مرتبات فبراير لمدة 4 أيام، حتى يوم 28 فبراير.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وأعلن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في وقت سابق، عن زيادة الحد الأدنى للاجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه، وذلك بالتزامن مع صرف مرتبات شهر فبرا ير 2023 جنيه.

حيث لا تقل قيمة العلاوة السنوبة للقطاع الخاص عن 3% من قيمة الاشتراك التأمينى، وتصرف هذه العلاوة حسب السنة المالية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مرتبات شهر فبراير 2023

ومن المقرر أن تتم زيادة المرتبات في أول يوليو 2023، حيث يعتبر هذا هو الموعد السنوي مع الموازنة الجديدة، كما أن قيمة الزيادة السنوية لا تقل عن 7% من الأجر.

صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وقد قرر مجلس الوزراء صرف علاوة استثنائية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، ويبلغ قدرها 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.