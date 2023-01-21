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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء صرف أول مرتبات الموظفين في العام الجديد .. تفاصيل

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تعتزم وزارة المالية صباح غدا الأحد، صرف مرتبات شهر يناير 2023، ولمدة 5 أيام لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنه من المقرر بدء صرف المرتبات في الفترة من 22 حتي 29 من نفس الشهر ولمدة 5  أيام لكل الجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة والهيئات الخدمية ووحدات الحكم المحلي.

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

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وبحسب تقرير صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية فإنه من المقرر أن تتضمن إجراءات صرف مرتبات شهر يناير 2023 لأكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لكل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و اصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

وستبدأ عمليات صرف المرتبات غدا الأحد ولمدة 4 أيام متصل تنتتهي في 25 يناير  بالاضافة لصرف يوم الأحد من الأسبوع التالي وتحديد يوم 29 يناير 2023.

وصرفت وزارة المالية يوم 5 يناير حتي يوم الثلاثاء المقبل  بواقي المرتبات المتأخر للموظفين في الحكومة  بواقع 3 أيام. 

وتركز الحكومة بصورة مكثفة علي عمليات تبكير صرف المرتبات للعاملين بالدولة ضمن اجراءات وزارة المالية للتيسير علي المواطنين وسرعة صرف مستحقاتهم من خلال تحويل رواتبهم عبر حساباتهم البنكية ومن خلال البنوك التي تتعاقد معها جهاتهم الحكومية.

تعليمات للموظفين

وطالب طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،من  الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث تمت  مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة.

وقال إنه تم بالفعل صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير بدلاً من يوم الأحد 8 يناير احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.

 كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

أوضح بسيوني أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 23، و24، و25، و29 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 5، و8، و10 من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام 23، و26، و27، و28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، و9، و12 من الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام 20، و21، و22، و23، و26 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، و9، و12 من الشهر ذاته.

وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

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