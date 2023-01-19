تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

انتهت البنوك من تسلم مرتبات شهر يناير 2023 الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارة المالية، ومن المقرر صرف المرتبات أول يوم عمل خلال الأسبوع المقبل، بعد عطلتي الجمعة والسبت الدوريتين في القطاع المصرفي.



مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023



تصرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر يناير 2023، على 4 أيام، وفق كتاب وزارة المالية الدوري، الذي حدد مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023، بالإضافة إلى مرتبات شهري فبراير ومارس

ووفق جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023، سيتم بدء عملية الصرف يوم الأحد المقبل الموافق 22 يناير 2023، وتستمر حتى الأربعاء، لمدة 4 أيام، لـ 5.5 مليون موظف موزعين على 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية بالجهاز الإداري للدولة.

وراعت وزارة المالية، بحسب الكتاب الدوري، الإجازات والعطلات الرسمية والدينية خلال توزيع مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023، داعية الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ومراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وعلى صعيد القطاع الخاص، من المقرر، بحسب قرار المجلس القومي للأجور، صرف مرتبات يناير 2023 للعاملين في القطاع لأول مرة بحد أدنى للأجر 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، بدءاً من الشهر الجاري، بالإضافة إلى علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، بحد أدنى 100 جنيه.