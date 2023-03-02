زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب بداية من هذا الموعد.. تفاصيل مفاجأة الرئيس للمواطنين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارات أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة رواتب الموظفين في الدولة، وأيضا التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وذلك خلال جولته التفقدية التي أجرها اليوم، في محافظة المنيا، في إطار جهود الدولة في توجه الدعم والتنمية لمحافظات الصعيد.

زيادة المعاشات والأدنى للأجور

وجاءت قرارات الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاحات المنيا اليوم، كالتالي:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً. زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس السيسي، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، انه لا يقلق من أي شئ، مؤكدا أن الدولة تهدف للتخفيف على المواطنين، وأن العالم بالكامل يعانى من أزمات حاليًا، موضحا أن الدولة تعمل، ومواجهة المشكلات يكون بالعمل، وأنه تلقى رسالة من فتاة خلال جولته اليوم في المنيا، تسأل فيها "أنت مش خايف؟"، ليجيب الرئيس، قائلًا "مش خايف عشان ربنا موجود، وهو قادر، وقادر على حماية الجميع".

وأضاف الرئيس السيسي، أن هناك بعض الدول مازالت متضررة من الذى حدث من خراب ولكن ما حدث من تقدم فى مصر كان بقدرة الله، معلقًا "بفضل الله.. تم حماية مصر، وحدث بها تقدم".

وشهد الرئيس أيضا افتتاح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل عبر الفيديو كونفرانس بمحافظة المنيا بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة، وجاء المشروع الثالث الذي قدمته المهندسة نجاة محمد كيلاني بافتتاح محطة الصرف الصحي بطاقة 20000 م مكعب يومي كمرحلة أولى وطاقاتها الإجمالية 140 ألف مكعب يومي وبالنسبة للمياه الناتجة من المحطة يتم ري المسطحات حول والمدينة.

جهود الدولة في تنمية الصعيد

شهدت المنيا تنفيذ 101 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل لنحو 201 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022.

كان الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال كلمته خلال جولة الرئيس التفقدية في المنيا، إن الرئيس السيسي، بدأ أولى جولاته بالصعيد من خلال محافظة سوهاج، منذ بضعة أسابيع، كما تنفذ الدولة عددا من المشروعات الكبرى في المنيا، مشيرا إلى أنه مع انطلاق الأسبوع، شهدنا الاصطفاف لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تتم في جنوب سيناء، والآن في المنيا.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته خلال الجولة التفقدية للرئيس السيسي في المنيا، أن الدولة لن تترك شبر واحد دون تنمية وتطوير يمتد إلى كل بقعة على أرض مصر لتحسين مستوى معيشة الفرد، مشيرا إلى أن المنيا هي ثاني أكبر محافظات الصعيد من حيث المساحة، وبها أكثر من 6 ملايين نسمة، ومساحتها هي 7.5% ممتدو حول نهر النيل، وبها أكثر من 300 قرية، تتميز بالعديد من المقومات الزراعية ونشاط المحاجر، إضافة للمشروعات والمناطق الصناعية الكبيرة التي نفذتها الدولة.