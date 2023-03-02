السيسي يفتتح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا عبر تقنية الفيديوكونفرانس .

وشهد الرئيس السيسي افتتاح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل عبر الفيديو كونفرانس ، بالإضافة إلى افتتاح طريق (المنيا - ديروط) الصحراوي الغربي بعد تطويره ، و افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنيا الجديدة .

كما افتتح الرئيس المزرعة النموذجية لتربية المواشي عبر الفيديو كونفرانس

وشهد الرئيس السيسي عدد من العروض الفنية يقدمها كورال جامعة المنيا وفرقة المنيا الشعبية وبمشاركة الفنان محمد عدوية ابن محافظة المنيا.