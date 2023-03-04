حي المناخ ببورسعيد يعاود العمل بمنظومة الجمع المنزلي للقمامة في الشوارع

عاد حي المناخ في محافظة بورسعيد برئاسة الدكتور منصور بكري، إلى العمل في تفعيل منظومة الجمع المنزلي للقمامة ليلاً ونهاراً ، مع التوسع في مناطق الجمع بنطاق الحي لتشمل منطقة خان الخليلي بجانب مناطق أبراج الاستاد وقشلاق السواحل واللوكس بنطاق الحي.

جاء ذلك فى محاولة من حي المناخ بمحافظة بورسعيد السيطرة على تراكم القمامة بالشوارع و القضاء على ظاهرة النباشين بالحي.

ويدرس الحي، تنفيذ المنظومة تباعاً بكافة المناطق بنطاق الحى

وتشمل آلية عمل المنظومة مرور سيارات النظافة الخاصة بحى المناخ فى محافظة بورسعيد علي المناطق المستهدفة، ثم يبدأ عمال الحي بجمع القمامة من المنازل لعدم إلقائها بالشوارع ، ونقلها من خلال السيارة في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.

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وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف النظافة وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمحافظة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فضلا عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين و العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.