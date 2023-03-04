طلب إحاطة بشأن إشكاليات شبكات الإنترنت في المصالح الحكومية بمدينة نصر ومصر الجديدة

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن إشكاليات وضعف الشبكات بمدينة نصر ومصر الجديدة وخاصة بالمصالح الحكومية.

وأكد أن إشكاليات كثيرة يعانى منها أبناء مدينة نصر ومصر الجديدة مع شبكات الأنترنت والهواتف المحمولة طوال الفترات الماضية، بجانب إشكاليات أكبر فى عديد من المصالح الحكومية الخدمية ورفع شعار (السيستم واقع) أمام المواطنين فى كثير من الخدمات وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على إنهاء مصالح المواطنين ويعبرون عن ذلك باستياء شديد وهو ما يتطلب مراجعة هذه الأوضاع من جانب وزارة الاتصالات.

ولفت إلى أنه بجانب ذلك توجد مناطق محددة منعدم بها الشبكات ضعف شبكات المحمول مثل منطقة الواحة ومساكن ضباط زهراء مدينة نصر ومدينة الأمل وأيضًا مكاتب خدمية للمواطنين وخاصة مكتب التضامن المتماس مع فئات كبيرة من المواطنين بشكل يومى، ومن ثم توجد مسئولية مباشرة على وزارة الإتصالات لمعالجة هذه الإشكاليات فى ضوء هذه التحديات.

كما أكد أيضًا احتياجات مدينة نصر ومصر الجديد لماكينات ATM بمكاتب البريد لتسهيل صرف المعاشات ومواجهة إشكاليات الانتظار التى يعانى منها البعض من كبار السن، حتى يتم الحصول على معاشاتهم بكل سهوله ويسر.