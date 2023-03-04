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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا يشكون من انتشار الباعة الجائلين

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد فريد شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، يتضرر فيها من احتلال بائعي الخضراوات الرصيف أمام منزله دون وجه حق.

وقال في شكواه: “نعاني نحن سكان شارع شبرا من احتلال الباعة الجائلين، وتحديدا بالقرب من حي شبرا، ما يتسبب في تشوه المظهر الحضاري للمنطقة والزحام الشديد بها”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الباعة الجائلين انتشار الباعة الجائلين الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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