8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

علاوة أبريل 2023 تمنحها الحكومة للموظفين وتضم للأجر الأساسي الذي يتم تقاضيه، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعمالًا لنص قانون الخدمة المدنية، الذي ألزم الحكومة بصرف علاوة دورية للعاملين في الدولة، بحد أدنى 7%، على أن تحدد الحكومة النسبة التي سيتم صرفها بشكل سنوي.

وأعلنت وزارة المالية عن صرف علاوة أبريل 2023 للموظفين بنسبة 8% من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، عن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا أيضًا، وذلك في شهر ابريل بدلا من شهر يوليو.

قيمة علاوة أبريل 2023

وينص قانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، من المخاطبين بالقانون على علاوة دورية في تقدر بـ 7% كحد أدنى من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظف، على أن تحدد الحكومة النسبة المقرر صرفها، وقد قررت الحكومة صرف العلاوة الدورية هذا العام بنسبة 8%، وذلك إعمالًا لنص القانون.

وتأتي علاوة أبريل 2023، بخلاف الزيادة التي كان قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالدولة، والتي تم الإعلان عن صرفها بداية من شهر أبريل المقبل، ويتمنح لموظفي الجهاز الإداري للدولة، غير أنه لا تضاف إلى الأجر الأساسي، في حين تضاف علاوة أبريل إلى الأجر الأساسي.

موعد صرف العلاوة الدورية

كان من المقرر صرف العلاوة الدورية في شهر يوليو، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظفون والعاملون بالدولة علاوة دورية لا تقل عن 7%، بداية أول شهر يوليو من كل عام، إلا أن الحكومة قررت التعجيل بصرفها، ليتم صرف "علاوة أبريل" بداية من الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن قرار تعديل صرف علاوة أبريل جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر العديد من التوجيهات وحزم البرامج الاجتماعية التي تستهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين دخول العاملين بالدولة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، لذلك جاء قرار زيادة المرتبات.

المستفيدون من علاوة أبريل 2023

ويستفيد من علاوة أبريل 2023، الموظفون والعاملون بالجهاز افداري للدولة، والعاملون بالهيئات الحكومية العامةوكذلك الهيئات الاقتصادية، والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العليا والربط ممن تندرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، كما تصرف كذلك للعاملين بالفطاع العام وقطاع الأعمال العام.

فيما لا تطبق علاوة أبريل على القطاع الخاص، حيث من ينظم العلاوة الممنوحة لهم هو قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.

تكلفة زيادة المرتبات

يشار إلى أن تكلفة زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوة أبريل 2023، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها على الدولة ما يقدر بـ 150 كليار جنيه سنويًا،

القرارات الصادر عن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تتضمن صرف 1000 جنيه كحد أدنى لإجمالي الزيادات المقررة 1000 جنيه شهريا، ويكون مرتب العاملين بالدرجة السادسة 3500 جنيه كحد أدنى، والدرجة الثالثة 5000 جنيه، و6000 جنيه لحملة الماجستير و7000 جنيه لحملة الدكتوراة.

وزارة المالية كانت قد أشارت إلى أن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة واصحاب الكوادر الخاصة، تبلغ 14 مليار جنيه.

دعم متواصل للموظفين

وتواصل الدولة دعمها للموظفين من أجل تحسين دخولهم لمجابهة الموجة التضخمية الراهنة، وذلك من خلال حزمة من الاجراءات الاستثنائية، والتي كان من ضمنها صرف علاوة غلاء معيشة بشكل استثنائي وغير مسبوق، تقدر بـ 300 جنيه، ومن وتعجيل صرف العلاوة الدورية للسنة الثانية على التوالي، ما يعكس جهود الدولة لدعم وتحسين أحوال المواطنين المادية.