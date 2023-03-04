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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

1000 جنيه لكل موظف.. المستفيدون من زيادة المرتبات أبريل 2023

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات

أثارت زيادة المرتبات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من التساؤلات حول المستفيدين من تلك الزيادة المقرر صرفها في شهر أبريل المقبل، حيث يرغب الموظفون في الجهات المختلفة في التعرف على المتفعين من قرار الزيادة الأخيرة، والتي تعد الأكبر في تاريخ العلاوات التي تمنحها الدولة للموظفين على مدار السنين الماضية.

قانون الخدمة المدنية حدد المستفيدون من زيادة المرتبات 2023، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لعدد من المشروعات في مدينة المنيا الجديدة، حيث نص القانون على هوية المستفيدين من العلاوة الدورية التي تمنحها الدولة للمستفيدين بشكل سنوي، وذلك من أجل تحسين دخولهم وزيادتها بشكل تدريجي.

المستفيدون من زيادة المرتبات

زيادة المرتبات الجديدة تمنح للموظفين المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والعاملون غير المخاطبون به، كما يستفيد من العلاوة الدورية المقرر صرفها في أبريل المقبل، من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وينص القانون على أن العلاوة التي تمنح في أبريل جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم.

وتطبق زيادة المرتبات على الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك ستفيد من زيادة المرتبات في شهر أبريل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

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كما يستفيد من زيادة المرتبات، العالمين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، على أن تصرف تلك الزيادة من الميزانية الخاصة بتلك الشركات.

1000 جنيه زيادة في المرتبات

وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من زيادة المرتبات الشهر المقبل، 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدلوة والوزارات والهيئات الحكومية، وتبلغ تكلفة الزيادة على الدولة بالنسبة للموظفين 45 مليار جنيه، مقابل 55 مليار ججنيه لأصحاب المعاشات، ليكون إجمالي تكلفة زيادة المرتبات على الدولة 100 مليار جنيها.

يشار إلى أن الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه بتحسين دخول العامين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتبارًا من أول شهر أبريل 2023.

المرتبات بعد الزيادة الجديدة

وفيما يلي نستعرض قيمة مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة والمستفيدين من زيادة المرتبات 2023، بعد الزيادة، والتي جاءت كالتالي:

- الدرجة السادسة وما يعادلها التي كانت تحصل على 3000 جنيها، سوف تحصل على 3500 جنيها بعد الزيادة.

- الدرجة الخامسة التي كانت تحصل على 3240 جنيها سوف تتقاضى 4240 جنيها بعد الزيادة

- الدرجة الرابعة التي كانت تحصل على 3480 جنيها سوف تتقاضى 4480 جنيها بعد الزيادة

- الدرجة الثالثة التي كانت تحصل على 3740 جنيها سوف تتقضاى 4740 جنيها بعد الزيادة.

- الدرجة الثانية التي كانت تحصل على 4200 جنيه، سوف تتقاضى 5200 جنيها بعد الزيادة.

- الدرجة الأولى التي كانت تحصل على 4800 جنيه سوف تتقاضى 5800 جنيه بعد الزيادة.

- درجة المدير العام التي كانت تتقاضى 5400 جنيه، سوف تتقاضى 6400 جنيها بعد الزيادة.

- الدرجة العالية التي كانت تتقاضى 6600 جنيها سوف تتقاضى 7600 جنيها بعد الزيادة.

- الدرجة الممتازة التي كانت تتقاضى 9000 جنيها سوف تتقاضى 10000 جنيها بعد الزيادة.

الاستقطاعات على المرتبات

وتصرف المرتبات للموظفين بعد الزيادة الجديدة حسب الشريحة وبعد الاستقطاعات، حيث يستقطع من الموظفين الضريبة على الدخل، فيما عد الذين يبلغ صافي دخلهم السنوي 30 ألف جنيها، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه برفع قيمة الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيها.

وتبدأ الضريبة على الدخل من 2.5 % وهي الفئة المعفاة من سداد الضريبة على الدخل، وتصل إلى 25% من قيمة الدخل الصافي السنوي.

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