زيادة المرتبات والمعاشات.. مهنيو مصر وعمالها يتغنون بقرارات القيادة السياسية

تولي القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا بالطبقات محدودة الدخل والمهمشة، وتضعهم على رأس أولوياتها في أي تحرك اقتصادي أو إصدار حزم الحماية الاجتماعية التي تهدف للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية

وأصدر الرئيس السيسي، الخميس، مجموعة من القرارت الهامة، وذلك على هامش جولة تفقدية بمحافظة المنيا، حيث تضمنت القرارات التي تهدف لحماية الطبقات محدودة الدخل ما يلي:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000جنيه شهرياً.

كما قرر السيسي زيادة المرتبات للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس السيسي:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

ترحيب قوي من المهنيين بالقرارات

وأعلن عدد كبير من النقابات المهنية والعمالية عن ترحبيهم بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة، حيث وصف المجلس التنفيذي لعمال السياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس بالانتصار لصالح أصحاب الدخول المتوسطة والمعاشات ولعلاج أثار موجات التضخم العالمية.

وقال المهيري، إن هذه الإجراءات من شأنها أنها تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وأصحاب المعاشات، لافتا إلى أن توجيه الرئيس بتحسن دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة يأتي اعتبارا من أول أبريل المقبل، حيث أنه موجبها بزيد دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وللدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، ولحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وتابع أ إن الزيادة شملت أيضا أصحاب المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل المقبل أيضا كما أن فع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل..لاقت صدا عربيا وعالميا طيب .

تقليل آثار موجات التضخم العالمية

أشاد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، لمحافظة المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية بقرى المحافظة ومدينة المنيا الجديدة، وافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن تلك المشروعات وضعت المنيا علي خريطة التنمية لمحافظات الصعيد التى طالما عانت من الإهمال.

وأضاف سليم، أن مشروع "حياة كريمة" يحقق خطوات غير مسبوقة من التنمية لتلبية احتياجات كافة القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

كما ثمن النقيب العام للأطباء البيطريين، إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها تسهم في تقليل آثار موجات التضخم العالمية، وترفع المعاناة عن كاهل المواطنين وأصحاب المعاشات.

رفع المعاناة عن الأطقم التمريضية

من جانبها أشادت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والخاصة بإجراءات الحماية الإجتماعية، لافته إلى إنها ستساهم فى تقليل أثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها سترفع المعاناة على كاهل أعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.

وقالت نقيب التمريض، إن قرار زيادة المعاشات بنسبة 25% سيستفاد منه 25 ألف من أعضاء نقابة التمريض بالمعاش، مؤكدة إنها خطوة هامة من القيادة السياسية والتى تدل على اهتمام الدولة بفئة المعاشات، وثمنت الدكتورة كوثر محمود على قرار زيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، لافته إلى أن القرار سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى 300 ألف عضو.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.