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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات الرئيس السيسي طمأنت الشارع المصري ومحدودي الدخل

عادل اللمعي، عضو
عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ

أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعثت بحالة من الطمأنينة لدى نفوس الشارع المصري، بتوجيهه للحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، والتي تنوعت بين التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وبين العاملين بالدولة وحاملي الماجيستر والدكتوراه، وصولا لأصحاب المعاشات والمستحقين ببرنامج تكافل وكرامة.

 

وأشار إلى أن ما أعلنه الرئيس، خلال تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، تدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجات تضخم غير مسبوق، والتي تؤكد انحيازه للمواطن البسيط والحرص على تيسير حياته المعيشية، وتأمين احتياجاته الأساسية، وتحديدا دعم الأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل، بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية ويساهم في ملائمتها مع التغيرات السعرية الحالية وإحداث انفراجة لهم فيما يواجهونه من ضغوطات.

 

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة ومتنوعة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، ويصل إجمالي حجم الاستثمارات في المحافظة  ل143 مليار جنيه، مؤكدا أن المشروعات المعلنة اليوم ستكون لها مردود وأثر كبير على صعيد مصر واستعادة مكانتة الفعالة على الخريطة، بعد ما كان يعاني من خدمات متدنية على مدار عقود، لتساهم في تنمية ريفية مُتكاملة تحد من تيّارات الهجرة إلى المناطق الحضريّة، مشددا أن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر في الشرق الأوسط بالمحافظة يحقق رؤى الاكتفاء الذاتي للسكر، ويرفع من معدلات التشغيل . 

عادل اللمعي مجلس الشيوخ لجنة الاسكان الإدارة المحلية عبد الفتاح السيسي تكافل وكرامة المنيا

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