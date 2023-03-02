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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرارات الرئيس الأخيرة.. احسب قيمة معاشك بداية من أبريل

زيادة المعاشات 2023
زيادة المعاشات 2023

تطبق الحكومة خلال أيام قليلة زيادة المعاشات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قرر زيادة المعاشات للمستفيدين بواقع 15%، إعمالا لنص قانون المعاشات الجديد، الذي حدد نسب الزيادة السنوية بحيث لا تتخطى 15%، وهو ما جاءت توجيهات القيادة السياسية وفقا لها.

زيادة المعاشات2023 يبدأ تطبيقها في شهر أبريل، بدلا من شهر يوليو، وقد جاء تبكير موعدها في ضوء حرض الدولة المصرية على تخفيف الضغوط الاقتصادية والتخفيف من موجة التضخم التي سيطرت على الأسواق الفترة الأخيرة بفعل المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على جميع دول العالم.

زيادة المعاشات 2023

وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحساب زيادة المعاشات2023، عبر ضرب قيمة المعاش الذي يحصل عليه المستفيدون قبل الزيادة في 150، ليحصل أصحاب المعاشات على الزيادة الجديدة في المعاش.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

ونستعرض في التقرير التالي قيمة معاشات شهر أبريل، بعد إعلان زيادة المعاشات 2023، والتي جاءت كالتالي:

- من يحصل على 2000 جنيه معاش سيكون معاشه يعد الزيادة 2300 جنيها.

-- من يحصل على  3000 جنيه معاش، سيكون معاشه بعد الزيادة 3450 جنيها.

- من يحصل على  4000 جنيه معاش ، سيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيها.

- من يحصل على 5000 جنيه جنيه ، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.

- من يحصل علةع 6000 جنيه معاش، سيكون معاشه بعد الزيادة 6900 جنيها.

تبكير صرف المعاشات 

يشار إلى أن قانون المعاشات الجديد نص على أنه يمنح أصحاب المعاشات زيادة سنوية لا تتخطى 15%، وتصرف لمستحقي المعاش في شهر يونيو اعتبار من أول يوليو من كل عام في ضوء حجم التضخم.

وبعد قرارا رئيس الجمهورية بصرف زيادة المعاشات في شهر أبريل، فسيتم تبكير زيادة يوليو وصرفها في شهر أبريل 2023، وهو القرار الذي جاء مفاجأ لأصحاب المعاشات.

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الرئيس السيسي يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبدء صرفها أول أبريل 2023

تبكير صرف زيادة المعاشات 2023، جاء للسنة الثانية على التوالي، حيث سبق وأن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي بتبكير صرف زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات في شهر أبريل بدلاً من شهر يوليو، وذلك لمجابهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

قرارات استثنائية لدعم أصحاب المعاشات

على مدار الفترة الماضية، لاقى أصحاب المعاشات دعما غير مسبوق، عبر قرارات استثنائية أصدرتها القيادة السياسية لدعم تلك الفئات وتحسين دخولهم، وقد بدأت من خلال تبكير صرف الزيادة في شهر أبريل عام 2022.

وتبع تبكير صرف زيادة المعاشات قرارات استثنائية أخرى، عبر منحهم 300 جنيه لمن يتقاضى معاشا أقل من 2500 جنيه على بطاقات التموين، إضافة إلى صرف علاوة غلاء في شهر نوفمبر من العام الماضي تقدر بـ 300 جنيه، ولا زال يحصل عليها أصحاب المعاشات إلى الآن.

القرار الآخر بدعم أصحاب المعاشات، تمثل في إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، ليكون 1105 جنيهات، بدلا من 975 جنيها تقريبا.

وكان آخر القرارات التاريخية الداعمة لأصحاب المعاشات في مواجهة التضخم والتداعيات الاقتصادية للتخفيف من آثار تلك التداعيات، هو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15%، بداية من شهر أبريل بدلا من شهر يوليو.

ومن المقرر أن يتقاضى أصحاب المعاشات زيادة الـ 15% بداية من شهر أبريل 2023، وتأتي عوضا عن الزيادة التي كان مقررا لها في شهر يوليو، وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويستفيد منها كل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشا حتى 30 مارس 2023، وتصرف المعاشات في شهر في أول أبريل وفقا لقرار رئيس الجمهورية، الذي من المقرر أن يصدق عليه خلال الفترة المقبلة.

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