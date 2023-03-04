قبل أقل من دقيقة.. هل هدف محمد شريف الأسرع في دوري أبطال أفريقيا؟

تقدم الأهلي على ضيفه القطن الكاميروني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على ستاد “ الأهلي وي السلام"، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

هدف الأهلي جاء في الثانية 55 فقط، أي قبل مرور دقيقة من انطلاق المباراة، عن طريق محمد شريف، من متابعة لتمريرة طاهر محمد طاهر.

هدف شريف يُعد من أسرع الأهداف في دوري أبطال أفريقيا، لكن هل هو الأسرع في المسابقة؟

هل هدف محمد شريف الأسرع في دوري أبطال أفريقيا؟

الحقيقة أن هدف محمد شريف يُعد من ضمن الأسرع، لكنه ليس أسرعهم في تاريخ المسابقة القارية.

ويعود أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، إلى تياجو أزولاو مع بترو أتلتيكو في شباك ساجرادا الأنجولي، في دور المجموعات للموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف أزولاو بعد 15 ثانية فقط من انطلاق المباراة، كأسرع هدف في تاريخ المسابقة.